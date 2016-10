Feuerwehrkameraden Ã¼ben in Oederan den Erstfall

Feuerwehrkameraden üben in Oederan den Erstfall

erschienen am 09.10.2016



Oederan. 99 Kameraden sind am Samstag bei der Oederaner Firma Autotec im Großeinsatz gewesen. Die Halle stand aber nicht wirklich in Flammen. Es war eine Übung. Als Schadenslage wurde eine brennende Halle, in der circa 150.000 Räder lagern, angenommen. Draußen lagen zig Meter Wasserschläuche. Drinnen kämpften die Kameraden, unter anderem der Wehren aus Oederan, Breitenau, Börnichen, Hartha und Schönerstadt, mit Atemschutz gegen den simulierten Brandherd. Das Schaumspritzen wurde auch geübt. Zudem waren das Deutsche Rote Kreuz, die Polizei, Vertreter des Kreises und die Stadtverwaltung Oederan vor Ort. (fp)