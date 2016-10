FlÃ¶ha: Soziale Betreuung der FlÃ¼chtlinge bleibt in FlÃ¶ha

Flöha: Soziale Betreuung der Flüchtlinge bleibt in Flöha

erschienen am 03.10.2016



Nach dem Leerzug der Gemeinschaftsunterkunft in Flöha soll die soziale Betreuung der in den umliegenden Kommunen lebenden Flüchtlinge in der Stadt konzentriert werden. Das sagte Flöhas Oberbürgermeister Volker Holuscha. Die landkreiseigene Gesellschaft GSQ will dafür eine Vollzeitstelle schaffen. Weiterhin sollen zwei Bildungs- und zwei Arbeitsmarktkoordinatoren für die Flüchtlinge bereit stehen. (mbe)