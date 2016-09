FlÃ¶ha: Vollsperrung an der Schulbergkreuzung

Flöha: Vollsperrung an der Schulbergkreuzung

erschienen am 02.09.2016



Flöha. Fahrer in Flöha sind von den Baustellen auf der Augustusburger Straße schon jetzt genervt - bald kommt es für sie noch dicker. Denn in der Zeit vom 12. September bis voraussichtlich 25. November soll zwischen der Einfahrt zur alten Baumwolle bis zur Schulbergkreuzung in zwei Abschnitten die Fahrbahndecke saniert werden. Dafür ist eine Vollsperrung notwendig.

Bei den Bauarbeiten soll die alte Asphaltschicht abgefräst, erneuert und die Fahrbahn mit einer Deck- und Binderschicht versehen werden. Zugleich ist geplant, die Straßenentwässerung teilweise zu erneuern. (kbe)