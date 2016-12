Flöhaer Brandhaus: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein

erschienen am 30.12.2016



Flöha. Im Zusammenhang mit dem Wohnhausbrand an der Dresdner Straße in Flöha vom 12. Januar hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz das Verfahren gegen einen Beschuldigten eingestellt. Nach dem Feuer war wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt worden.

Die Ermittler hatten dem Beschuldigten angeboten, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen. "Diesem Vorschlag hat der Beschuldigte zugestimmt und die Geldauflage zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung gezahlt", sagte die Sprecherin der Behörde, Ingrid Burghart, auf Nachfrage. Damit kommt es nicht zu einem Strafbefehl oder einer Anklage. (mbe)