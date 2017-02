Flöhaer Superhelden tragen gelbe Westen

Der Schulsanitätsdienst der Oberschule Flöha-Plaue bekommt Zuwachs. Die drei Fünftklässler verarzteten schon Prellungen.

Von Klara Schneider

erschienen am 08.02.2017



Flöha. Weiße Wände, große Fenster und eine Krankenliege. Selbst das Kreuz des DRK wurde mit roter Farbe an die Wand gemalt. Dadurch schafft das Sanitätszimmer der Oberschule Flöha-Plaue beinah eine Krankenhaus-Atmosphäre. Diese lockern die drei neuen Mitglieder des Sanitätsdienstes allerdings schnell auf. Justin Grumbach, Lisa Morgenstern und Paul Dutsch, die seit November dabei sind, entwickeln bereits große Freude daran, sich als Sanitäter zu versuchen.

Gespannt sitzen sie auf ihren Stühlen, den Blick aufmerksam durch den Raum schweifend. Als es schließlich daran geht, ihr Wissen zu Erster Hilfe zu zeigen, blühen die drei Fünftklässler richtig auf. "Ich will das Opfer spielen", ruft einer nach dem anderen. Sofort zeigen sie vollen Einsatz und Engagement. Mit ihren gelben Westen sehen sie schon richtig professionell aus. Diese tragen sie, wenn größere Schulveranstaltungen wie das Sportfest anstehen und der Sanitätsdienst zum Einsatz kommt.

Ohne Scheu stellen sie Verletzungen nach und erklären, was in verschiedenen Situationen zu tun ist. Mit Unterstützung von Celine Riesing, die schon zu den älteren Mitgliedern des Sanitätsdienstes gehört, werden Verbände angelegt und wird Hilfe bei Nasenbluten geleistet. "Man muss den Kopf nach vorne nehmen und einen nassen Lappen in den Nacken legen", erklären die Schüler. Konzentriert versuchen sie, sich an alles zu erinnern, was sie über Erste Hilfe gelernt haben.

Insgesamt absolvierten zwölf Schüler im November vergangenen Jahres eine 16-stündige Ausbildung. Somit dürfen sie jetzt zum Schulsanitätsdienst gehören. Für Justin, Lisa und Paul gab es sogar schon Einsätze. Dabei sollten sie Prellungen und Schnittverletzungen verarzten.

Ihren Mitschülern zu helfen, lernen Schüler bereits seit 2008 beim Schulsanitätsdienst der Oberschule. Für jeden Monat werden zwei zuständige Sanitäter eingeteilt, die bei Notfällen immer zur Stelle sind. Dafür werden sie sogar extra per Lautsprecher aus dem Unterricht gerufen. "Allzeit bereit", lautet das Motto.

Die Mitgliedschaft im Sanitätsteam bereitet den Schülern Freude. Natürlich steckt auch ein pädagogischer Wert dahinter. Im Ernstfall handeln zu können, ist eine wichtige Fähigkeit, die hier schon früh gelernt wird. "Die Schüler entwickeln Pflichtgefühl und üben Hilfsbereitschaft gegenüber ihren Mitmenschen", berichtet die Leiterin des Sanitätsdienstes, Peggy Höger. Die Biologie- und Chemielehrerin betreut die Gruppe seit diesem Jahr. Ins Leben gerufen wurde der Sanitätsdienst zuvor von der Ganztagsbetreuerin Heike Grahl. Auch andere Bildungseinrichtungen haben diese Möglichkeit der Verantwortungslehre erkannt: Sanitätsdienste existieren an vielen Schulen in der Region. An der Oberschule Flöha-Plaue werden theoretische Grundlagen zu Erster Hilfe sogar schon im Biologieunterricht vermittelt. Dort lernen die Schüler zum Beispiel, wie Reanimation funktioniert. Durch die zusätzliche praktische Erfahrung, die die Mitglieder des Sanitätsdienstes sammeln, lernen sie, wie wichtig es ist, sich im Notfall richtig und verantwortungsbewusst zu verhalten. Im Sanitätszimmer werden unterdessen Verbandskoffer und Westen wieder im Schrank verstaut, und die Schüler gehen zurück in ihre Klassen. Der Alltag geht weiter. Doch für Notfälle ist der Sanitätsdienst immer gerüstet.

Unsere Autorin Klara Schneider (15), Gymnasiastin in Frankenberg, absolviert derzeit ein zweiwöchiges Betriebspraktikum in der Flöhaer Lokalredaktion.