Flöhas Kampf gegen hohe Energiekosten macht Schule

Die Stadt will in ihren Gebäuden Kosten sparen. Die Oberschule Flöha-Plaue ist dabei das Paradebeispiel - weil Alexander Moser nicht nur einfacher Hausmeister ist.

Von MatthiAS bEHREND

erschienen am 20.10.2016



Flöha. Beim Thema Energiesparen hat Alexander Moser einen Leitspruch: "Es gibt immer Luft nach oben." Moser ist seit zwei Jahren Hausmeister an der Oberschule Flöha-Plaue, kümmert sich aber seit 2007 um die Haustechnik in der Schule. Der 43-Jährige, der seit 20Jahren in Flöha lebt, ist gelernter Elektroinstallateur sowie Datenverarbeitungskaufmann und darf sich nach eine Weiterbildung Energietechniker nennen. Als Hausmeister der größten städtischen Immobilie ist er für das kommunale Energiemanagement besonders wichtig.

Ziel der Verwaltung ist, bis 2018 den Großteil der kommunalen Gebäude ins Energiemanagement einzubinden. Im Vorjahr betrugen die Energiekosten (Strom, Wärme, Wasser) an den zwölf städtischen, ausschließlich öffentlich genutzten Gebäuden in Flöha und Falkenau 388.000 Euro.

Größter Kostenfaktor waren dabei die Heizungen. Der Gesamtverbrauch von gut 2,2 Megawattstunden Heizenergie verursachte Kosten in Höhe von knapp 202.000 Euro. Erfahrungen zufolge können allein durch das Verhalten der Nutzer - Stichwort: Lüften - zehn Prozent Energie eingespart werden. Sogar 30Prozent Einsparung können mit vergleichsweise geringen Investitionen erreicht werden. Das sagt Hauptamtsleiter Martin Mrosek, der gemeinsam mit dem Leiter der Bauverwaltung, Andre Stefan, die Einführung des Energiemanagements in Flöha koordiniert.

Doch zurück zur Oberschule Flöha-Plaue: Bereits seit gut einem Jahr werden hier die Verbrauchswerte für Heizenergie, Strom oder Wasser erfasst, sagt Alexander Moser. Die Auswertung ergab, dass der aus zwei Gebäuden und einer Turnhalle bestehende Komplex beim Heizenergieverbrauch überdurchschnittlich gut abschneidet, beim Stromverbrauch eher schlecht. Geheizt wird überwiegend mit Fernwärme. Die Prüfung hatte ergeben, dass die Anschlusswerte viel zu hoch bemessen sind - benötigt wird weniger als die Hälfte der vereinbarten Leistung.

Die Heizungsanlage wurde im Zuge der Schulsanierung von 2008 bis 2011 modernisiert. Alle Heizkörper werden inzwischen zentral gesteuert, sagt Moser. Die Raumtemperatur liegt zwischen 7 und 14 Uhr bei 21 Grad Celsius. Es gibt eine Nachtabsenkung, bei der die Temperatur um zwei bis drei Grad reduziert wird. Moser kann online von daheim auf die Anlage zugreifen.

Weiterhin wurde an der Schule damit begonnen, Leuchtstoffröhren gegen sparsame LED-Leuchtmittel auszutauschen. trotz der hohen Kosten - eine LED-Leuchtröhre kostet 70, eine normale Leuchtstoffröhre 3Euro - dauert es nicht einmal drei Jahre bis sich die Investition in Einsparung ausgezahlt hat. Klingt, als wären die Einsparpotenziale bald ausgereizt? "Es gibt immer Luft nach oben", sagt Alexander Moser. So habe eine Begehung für das Energiesparprojekt "Fifty-Fifty", an dem sich die Schule beteiligen will und das einen Teil der Einsparung als finanziellen Reingewinn ausschüttet, ergeben, dass viele der Computermonitore in den Informatikkabinetten im Standby-Modus laufen. "Ein Hauptschalter oder eine schaltbare Steckdosenleiste wäre da eine einfache Einsparmöglichkeit", sagt der Hausmeister.

Etwa 70 Monitore gibt es an der Schule. Um die zehn Watt rechnet man für einen PC mit Monitor im Standby-Betrieb. Nimmt man einen durchgehenden Standby-Betrieb an, summiert sich der Verbrauch auf gut 80 Kilowattstunden jährlich - was bei einem durchschnittlichen Strompreis von 25 Cent 20 Euro pro Gerät sind. Da scheint doch Luft nach oben zu sein.