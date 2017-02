Freeskier: Wenn der Bully zum Hindernis wird

erschienen am 23.02.2017



Augustusburg. Das Equipment fürs Bully Barbecue (BBQ) auf Rosts Wiesen rollt in Augustusburg an. Am Donnerstag war es im Snowboardpark Oberwiesenthal abgebaut worden, teilte Organisator Pierre Graupner vom Veranstalterteam auf Anfrage mit. An die 60 Starter werden bei der mittlerweile sechste Auflage des größten Snowboard- und Freeski-Wettbewerb in Ostdeutschland erwartet. Nun hätten sich die tschechischen Starter, unter denen sich auch der Besitzer des Wanderpokals befindet, angemeldet, so der der Erzgebirger weiter. Beim Bully BBQ ist der Name Programm: Ein ausrangierter VW-Bus dient als Hindernis, das die Sportler überwinden müssen. Der Bus soll Mitte nächster Woche auf dem Skihang in Position gebracht werden. (ka)

Zur Snowboard & Freeski Session treffen sich Snowboarder und Freeskier aus allen Teilen Deutschlands, Österreich, Polen und Tschechien. Die spektakulären Wettkämpfe beginnen am 4. März, 12 Uhr auf Rosts Wiesen. Eine After-Show wird es wieder im Chemnitzer "Atomino" geben. Infos gibt es auf der Facebook-Fanseite "Bully BBQ 2017".