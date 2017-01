Für 100 Kilometer reicht der Saft

Seit drei Jahren besteht die Dienstwagenflotte der Stadt Augustusburg nur aus einem Elektro-Smart. Zeit für eine Bilanz.

Von Matthias Behrend

erschienen am 20.01.2017



Augustusburg. Beginnen wir mit Zahlen: 11.400 Kilometer, 2419 Kilowattstunden, 24 Euro-Cent. 11.400 Kilometer ist der Rathaus-Dienstwagen der Stadt Augustusburg in den vergangenen drei Jahren gerollt. 2419 Kilowattstunden elektrische Energie wurden während dieser Zeit für das Aufladen der Batterie verbraucht. Bei einem durchschnittlichen Arbeitspreis von 24 Cent pro Kilowattstunde ergibt das 5,1 Cent pro gefahrenem Kilometer. Die Kraftstoffkosten für einen kleinen Diesel-Pkw kann man beim aktuellen Durchschnittspreis von 1,10Euro pro Liter Diesel mit 6 bis 7 Cent pro Kilometer annehmen.

Sparsam ist er also, der Smart electric drive mit 55 Kilowatt Leistung, den die Stadt Augustusburg im Mai 2014 angeschafft hat. Gut 17.000 Euro hat das Auto gekostet, das dank des Elektroantriebs sauber und steuerfrei fährt. Der kleine Elektro-Flitzer hat einen Golf Variant mit Dieselmotor abgelöst. Ob sich der Umstieg auf die Elektromobilität gelohnt hat? Das könne man nicht so ohne Weiteres beziffern, sagt Hauptamtsleiter Kai-Michael Zille, der privat einen Diesel-Golf fährt. Es war eine Grundsatzentscheidung, so der Hauptamtsleiter.

Größte Einschränkung für die alltägliche Nutzung ist die geringe Reichweite. 100 Kilometer seien realistisch, sagt Zille. "Im Sommer sind es vielleicht auch mal 110 bis 120 Kilometer", sagt Bauhofchef Andreas Limbecker. Das heißt, eine Dienstfahrt sollte gut geplant werden, die einfache Strecke nicht weiter als 50 Kilometer sein, damit die rettende Ladesäule im Rathaus-Hof erreicht wird. Die wurde für das E-Mobil errichtet. Das Auto hängt hier permanent am Standard-220-Volt-Netz. Acht bis neun Stunden dauert es, bis die Batterie vollständig geladen ist, sagt Zille. Zumeist wird der Elektro-Smart für Kurzstrecken im Stadtgebiet genutzt, maximal bis nach Freiberg ins Landratsamt. Für weiter entfernte Dienstfahrten nutzen die Rathausmitarbeiter ihre Privat-Pkw.

Technische Ausfälle gab es bislang nicht, auch keine schweren Unfälle oder größeren Reparaturen, sagt der Hauptamtsleiter. Der Smart fährt noch mit dem ersten Akku. Allerdings lasse dessen Kapazität langsam nach, so Zille, was die Reichweite des Fahrzeuges noch weiter einschränkt. Die Batterie wurde wie das gesamte Fahrzeug geleast. Das heißt, der Akku wird getauscht, wenn er zu müde wird. Der Leasingvertrag für den Smart läuft bis Mai 2018. Erst dann, sagt Zille, wird sich die Verwaltung Gedanken darüber machen, ob der Rathaus-Fuhrpark weiterhin elektrisch angetrieben wird.