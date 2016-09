FÃ¼r Wintersport braucht es KÃ¤lte

Für Wintersport braucht es Kälte

Keine Matten auf dem Hang in Augustusburg, kein Kunststoff für die Eisbahn in Oederan. Während in Frankenberg neue Wege denkbar sind, hoffen hiesige Anbieter auf Minustemperaturen.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 07.09.2016



Oederan/Augustusburg. Der Spätsommer soll in den kommenden Tagen noch einmal richtig Gas geben und Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke bringen. Dennoch wird in einigen Orten der Region schon der Wintersport geplant. In Frankenberg zum Beispiel. Dort denkt die Stadtverwaltung darüber nach, in den kommenden Winterferien eine Kunststoff-Eisbahn zu mieten und einige Tage zu testen. Anschließend soll dann über den Kauf einer solchen Anlage entschieden werden.

Für den Stadtmarketingverein Oederan bedeutet das: Die eigene Anlage mit echtem Eis wird wohl nicht mehr, wie zuletzt praktiziert, gemeinsam mit Frankenberg genutzt. "Das hat aber keine Auswirkungen auf uns. Frankenberg hatte ein Nutzungsrecht, jetzt betreiben wir die Anlage eben allein", sagt Vereinschef Marco Metzler.

Den Spieß umzudrehen und eine Kunststoffbahn gemeinsam mit den Frankenbergern zu nutzen, sei keine Option. "Wir haben diese Variante schon überdacht, es ist aber zu kostenintensiv", sagt Metzler. "Zumal wir eine eigene funktionierende Anlage haben. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es wieder ordentliche Winter mit kalten Temperaturen gibt, bei denen wir eine gute Eisfläche produzieren können."

Die Einzelteile der Oederaner Eisbahn sind derzeit in Garagen und Hallen eingelagert. Wo genau die Anlage im kommenden Winter aufgebaut wird, ist unterdessen noch nicht sicher, eine Lösung aber in Sicht. Durch die Bauarbeiten am Rathaus ist der angestammte Platz auf dem Oederaner Markt keine Option. "Wir haben aber eine Alterna- tive gefunden", sagt Metzler. "Wenn der Statiker sein Okay gibt, geben wir den neuen Standort bekannt."

Technische Lösungen für Wintersport bei zu warmen Temperaturen gibt es nicht nur für Eislauf-, sondern auch für Alpinsportfans. So wurde im vergangenen Sommer auf dem Skihang in Augustusburg eine textile Piste getestet. Dabei wurde ein Teil des Berges mit Matten ausgelegt, auf denen Skifahren und Rodeln möglich war. "Wir behalten das als Schlechtwetter-Variante oder auch für Skispaß im Sommer im Auge", sagt Uwe Schreier, Geschäftsführer des Freizeitzentrums "Rosts Wiesen", das den Skilift betreibt. "Aktuell ist das allerdings noch keine Option, denn die Investitionen dafür würden in die Millionen gehen." Auch die Augustusburger hoffen somit auf Kälte für Wintersport.