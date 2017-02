Gahlenzer Eltern fühlen sich bei Neuregelung übergangen

Ab heute gilt in Oederan und seinen Ortsteilen eine neue Beitragssatzung. Die Betroffenen sagen, die Stadt hätte sich vorher zu kurz und zu wenig mit ihnen darüber unterhalten.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 01.03.2017



Oederan/Gahlenz. Heute wird die kleine Lina eventuell zum ersten Mal den Mittagsschlaf der anderen Kinder in der Kindertagesstätte "Kunterbunt" in Gahlenz stören. Denn die Zweijährige muss bis spätestens 13.30 Uhr abgeholt und damit geweckt werden. "Durch die Neuregelung haben wir nun nur noch die Möglichkeit, unsere Tochter sechs oder neun Stunden lang in die Kita zu schicken", sagt Mutter Katrin Eckert. "Bisher habe ich sie immer 7.30 Uhr gebracht, weil sie so gern dort frühstückt. Und das will ich ihr nicht nehmen."

Dass Katrin Eckert ihre Tochter nicht mehr wie bisher 7,5 Stunden lang in der Kita betreuen lassen kann, liegt an der neuen Elternbeitragssatzung der Stadt Oederan, die heute in Kraft tritt. Ab sofort können nur noch Verträge über sechs oder neun, in Ausnahmefällen zehn Stunden Betreuungszeit geschlossen werden. Zudem wurden die Beiträge erhöht.

Die Stadtverwaltung begründet das mit dem Personalschlüssel, der bisher nicht passte. Durch kürzere vertragliche Betreuungszeiten von 4,5 oder 7,5 Stunden wurden den Kitas weniger Personalstunden gewährt. Damit die allgemeinen Öffnungszeiten abgedeckt werden konnten, war zusätzlicher Personalaufwand notwendig. Die Folge: Überstunden häuften sich an, die Stadt musste dafür aufkommen.

"Wir haben Verständnis dafür, dass die Verwaltung eine Lösung für die Mehrkosten finden musste. Aber wir sind nicht einverstanden damit, wie das alles abgelaufen ist", sagt Doreen Schulze. Sie gehört, ebenso wie Katrin Eckert, zu einer Gruppe von sechs Elternpaaren, die sich bei der Neuregelung übergangen fühlen, wie sie sagen. "Ich habe meine Tochter seit 1. Dezember vergangenen Jahres mit einer Betreuungszeit von 7,5 Stunden in der Krippe angemeldet", sagt Doreen Schulze. Wie andere Eltern auch habe sie sich finanziell und vor allem beruflich auf diese Betreuungszeit eingerichtet.

Claudia Rülke sieht das ähnlich. Sie gehört zum Elternbeirat der Kita "Kunterbunt" und war bei der Beratung mit der Stadtverwaltung Ende November dabei. "Das war aber keine Beratung, das war eine Informationsveranstaltung. Wir hatten absolut kein Mitspracherecht, obwohl viele Proteste lautgeworden sind", sagt sie.

Kathleen Recknagel, Leiterin des Hauptamtes der Oederaner Stadtverwaltung, kontert: "Es gab eine rege Diskussion", sagt sie. "Dabei überwog jedoch das Verständnis für diese Entscheidung."

Ein weiteres Problem, welches die Gahlenzer Eltern nicht verstehen: Bestehende Verträge mussten bis Ende Februar angepasst werden. "Wenn man nicht unterschrieb, drohte die Kündigung", sagt Marcel Oehme, ein betroffener Vater. Begründung der Stadt: Verträge müssen mit den Satzungen übereinstimmen.