Geburtstagsfete ohne Geburtstagskind

Die Band gibt es seit diesem Jahr nicht mehr, doch ihre Fans feiern sie weiter. 47 Jahre nach dem ersten Auftritt der Puhdys im Freiberger "Tivoli" trafen sich Fans, einige Bandmitglieder und der erste Techniker an gleicher Stelle wieder.

Freiberg. Vor einem Jahr kullerten Tränen, als die Puhdys zum allerletzten Mal im Freiberger "Tivoli" auftraten - also dort, wo ihre Karriere vor 47 Jahren begonnen hatte. Einige Fans hatten die vage Hoffnung, dass die Band trotz des verkündeten Endes doch ein Comeback gibt. Daraus wird nichts, wie inzwischen mehrmals betont wurde. Und dennoch: Die Anhänger der Kult-Rocker wollen ihre Helden weiterhin feiern. Das zeigte das große Interesse am Fan-Treffen, welches das "Tivoli" am Wochenende organisiert hatte. "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen zur Geburtstagsfeier ohne Geburtstagskind.

Wer war da? Drei der Puhdys waren gekommen. Gitarrist Dieter "Quaster" Hertrampf blieb gleich das ganze Wochenende. Nach der Premiere seines Solo-Projektes (Rezension im Kulturteil dieser Ausgabe) am Freitag ließ er sich auch zum Fantreffen am Samstag sehen. Auch Keyboarder Peter "Eingehängt" Meyer war Freitag und Samstag da und ging auf Tuchfühlung mit den Fans. Bassist Peter "Bimbo" Rasym gehörte zur Band, die am Freitag auftrat, zum Fantreffen musste er aber passen, weil er einen Auftritt mit der Band Lift in Greifswald hatte.

Wer war nicht da? Über einen Besuch von Puhdys-Frontmann Dieter "Maschine" Birr hätten sich die Fans natürlich sehr gefreut, er ließ sich aus terminlichen Gründen aber entschuldigen. Birr wird aber am 10. Februar mit einem Solo-Konzert nach Freiberg kommen. Auch Schlagzeuger Klaus Scharfschwerdt konnte sich ein Besuch beim Fantreffen nicht einrichten.

Was wurde geboten? Zwei Livebands standen zum Fantreffen auf der Bühne. Zum einen die Nachwuchsmusiker der Blue Wings aus Mulda. Die Jungs hatten nach den Geburtstagskonzerten der Puhdys in den vergangenen Jahren immer wieder in der Bar des Hotels zu ihren Instrumenten gegriffen und mit den vielen Fans bis in die Nacht Lieder ihrer Helden gesungen. Deshalb durften sie nun auf die große Bühne, wo sie ihre Sache so gut machten, dass sich Dieter "Quaster" Hertrampf sogar für einen kurzen Überraschungsauftritt seine Gitarre umhängte und über die Bühne sprang.

Den Abschluss des Fantreffens bildete das Konzert der Band Engel in Zivil. In Freiberg sind die Musiker aus dem Erzgebirge vor allem als Coverband der Böhsen Onkelz bekannt, doch auch mit der Musik der Puhdys konnten sie überzeugen. Ihr Projekt nennen sie "Neue Helden", stimmlich und musikalisch kamen sie den Originalen sehr nah und konnten die kritischen Fans komplett überzeugen.

Neben der Livemusik gab es Gesprächsrunden mit Hertrampf, Meyer und vielen Zeitzeugen der Konzerte und Aktionen mit den Puhdys in Freiberg. Die Musiker hatten zudem eine Gitarre, ein Trommelfell und einen Verstärker für eine Versteigerung zugunsten der Krebshilfe zur Verfügung gestellt - dabei kamen fast 3000 Euro zusammen.

Was war wie immer? Die Begeisterung der Fans für ihre Band reißt auch nach dem Ende der Puhdys nicht ab. Sie feierten das Wochenende in Freiberg auch in der Hotelbar oder in der Stadt. Und auch die obligatorische Geburtstagstorte der Konditorei Hartmann durfte nicht fehlen - wenngleich dieses Mal nicht die Zahl 47 drauf stand. Denn die Band gibt es ja nicht mehr. Ebenfalls Tradition und dieses mal wieder dabei: Sekt für die Fans. Die stießen auf den 47. Jahrestag der Bandgründung an.

Wie geht es weiter? Die Musiker erzählten in ihren Talkrunden, dass sie zum Teil eigene Projekte machen (Birr, Rasym, Hertrampf), zum Teil aber auch Abstand zum Rampenlicht suchen (Meyer). Die Beziehung zur "Puhdysstadt" Freiberg wollen sie aber auf jeden Fall aufrecht erhalten.

Denn da ist da ja auch noch die Erinnerungstafel, welche die Puhdys im vergangenen Jahr überreicht bekommen haben und die in den Gehweg vor dem Freiberger Rathaus eingelassen werden soll. "Das kriegen wir auch noch hin", sagte "Tivoli"-Chef Roland Säurich augenzwinkernd. Er war mit den zwei Puhdys-Fan-Tagen sehr zufrieden. "Das hat richtig Spaß gemacht", sagte er. Für das kommende Jahr sei wieder ein Fantreffen geplant.