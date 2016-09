Gefahr Schulweg: Eltern geben nicht auf

Grundschüler in Oederan haben Angst, die Bundesstraße 173 zu überqueren. Dabei gilt der Abschnitt nicht als Unfallschwerpunkt. Bei der Umfrage "Wie lebt es sich in Oederan?" haben Eltern das Thema dennoch angesprochen. Die "Freie Presse" traf sie vor Ort.

Von Eva Marie Stegmann

erschienen am 20.09.2016



Oederan. Bianca wäre fast angefahren worden letzte Woche. Mariella, sieben Jahre alt, steht an Chemnitzer Straße in Oederan in Höhe des Einkaufscenters "Zur Stanze", und berichtet: "Der Laster machte eine Vollbremsung." Bianca Dörrbandt, Erzieherin in der Kita "Kitz", wollte die Kinder schützen.

An der Bundesstraße 173 fordern Eltern eine Ampel, eine Fußgängerinsel oder auch ein Tempo-30-Schild. Für die Sicherheit ihrer Kinder, die dort täglich von der Grundschule in den Hort der nahe gelegenen Kita "Kitz" laufen, kämpfen sie seit Jahren. Bei der großen, nicht-repräsentativen "Freie Presse"-Umfrage zum Thema "Wie lebt es sich in Oederan?" haben Mütter und Väter das Thema wieder angesprochen.

Will man die Chemnitzer Straße auf der Höhe der "Stanze" überqueren, muss man auch als Erwachsener achtgeben und häufig länger auf den richtigen Moment warten. Ein Auto nach dem anderen fährt vorbei - dazwischen immer wieder Laster. "Kinder können schlechter einschätzen als Erwachsene, wann sie gefahrlos loslaufen können", sagt Martina Trost-Kaden, Mariellas Mutter. "Und da parken auch viele Autos, da seh' ich nichts", erklärt Lea Hörig, neun Jahre alt.

Martina Trost-Kaden ist Mitglied des Elternvereins der Kita "Kitz". Der Verein hatte vor drei Jahren die Unterschriften für eine Ampel oder eine andere Querungshilfe gesammelt und eine Verkehrszählung beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr erwirkt. Aber: "Die verschwindend geringe Anzahl an Fußgängerquerungen rechtfertigten keine Ampel oder Querungshilfe", hieß es aus dem Landratamtes. Zehn Menschen pro Stunde seien von der "Stanze" aus über die Chemnitzer Straße gelaufen und 474 Autos vorbeigefahren.

Die Stadt Oederan unterstützt das Anliegen der Eltern, kann jedoch wenig unternehmen. Denn für Bundesstraßen ist nicht die Stadt zuständig, sondern das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Laut aktueller Straßenverkehrsordnung ist es eigentlich nicht möglich, auf Hauptverkehrsstraßen etwa Tempo-30-Zonen einzurichten. Der fließende Verkehr, so heißt es, hat Vorrang. Es gibt jedoch ein Schlupfloch. Und zwar, wenn nachgewiesen werden kann, dass an der Stelle ein Unfallschwerpunkt ist. An der B 173 in Höhe "Zur Stanze" ist laut Amt aber keiner.

Gabriele Fleischer, Abteilung Straßen im Landratsamt: "Ausschlaggebend war auch die Unfallanalyse durch die Polizei, nach der es keine Unfälle gegeben hat." Martina Trost-Kaden hält dagegen: "Es gibt häufig Beinahe-Unfälle." Ob denn noch mehr passieren müsse?

Im Bundesverkehrsministerium ist man sich bewusst, dass die Hürden für Tempo-30-Zonen auf Hauptverkehrsstraßen nahe Kitas, Schulen oder Senioreneinrichtungen sehr hoch sind. Das Bundesverkehrsministerium hat deswegen eine Änderung der Straßenverkehrsordnung vorgeschlagen. Darüber muss nun noch der Bundesrat beraten.

