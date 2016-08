Gesucht: Lehrlinge, die anpacken

Das neue Ausbildungsjahr beginnt. Doch während sich die Betriebe einst die Azubis aussuchen konnten, ist guter Nachwuchs heute zumindest im Handwerk selten. Die "Freie Presse" hat sich bei Berufsstartern und Ausbildern umgehört.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 26.08.2016



Flöha. Schon die Recherche für diesen Artikel hat deutlich gemacht: Lehrlinge in körperlich fordernden Berufen zu finden, wird immer schwerer. Ein angefragtes Unternehmen wird sich in den kommenden Tagen schon wieder vom neuen Azubi trennen, mehrere andere haben für das jetzt beginnende Lehrjahr gar nicht erst Auszubildende mit ausreichender Qualifikation gefunden. Und auch das gab es: Zwar hätte man Lehrlinge, dass die aber durchhalten, sei eher ungewiss. Also verzichte man lieber darauf, sie erst in der Zeitung vorzustellen, hieß es aus einem Unternehmen.

Es geht aber auch anders. In Frankenstein zum Beispiel ist Malermeister Christoph Matthes mit seinem Lehrling sehr zufrieden. Doch auch für seinen Azubi ist es schon die zweite Ausbildung. In Memmendorf konnte Bernd Talkenberger einen neuen Lehrling begrüßen, der direkt aus dem Ort kommt. Und er hofft, dass der neue Azubi durchhält. "Einfach ist so eine Ausbildung nicht, aber definitiv machbar. Und man hat nach dem erfolgreichen Abschluss wirklich etwas gelernt. In Theorie und vor allem in der Praxis", sagt der Chef einer Autowerkstatt.

Um Lehrlinge zu finden, werden die Anforderungen heruntergeschraubt. "Wo früher ein guter Realschulabschluss gefordert war, müssen wir heute mitunter Schulabgänger mit einem durchschnittlichen Hauptschulabschluss nehmen", sagt Lehrausbilderin Manuela Lepsien von der Fleischerei Richter. "Wiederum zeigt sich dann nicht selten, dass die jungen Leute in der Praxis echt was können. Nur eben die Theorie macht ihnen Probleme."

Statt Elektriker doch lieber Maler

Seit dem 1. August wird der 19-jährige Philipp Helbig bei Maler Matthes in Frankenstein zum Maler und Lackierer, Fachrichtung Gestaltung und Instandsetzung, ausgebildet. Schon jetzt ist er damit beschäftigt, Holz zu lasieren, Fassaden zu streichen und Fenster auszubessern. "Ich hatte eine Lehre als Elektriker angefangen, das war nichts für mich. Hier habe ich zur Probe gearbeitet und wusste: Das ist es! Ich fühle mich seit dem ersten Tag wohl." (kbe)

Christoph Matthes hat seit der Gründung seiner Malerfirma in Frankenstein im Jahr 1990 rund 25 Lehrlinge ausgebildet. "Grundsätzlich hatten wir in den vergangenen Jahren nie Schwierigkeiten, geeignete Bewerber zu bekommen", sagt der Chef. Bei Philipp Helbig ist er sich sicher, eine gute Wahl getroffen zu haben. "Er hat beim Probearbeiten mit seinen persönlichen und handwerklichen Voraussetzungen überzeugt." (kbe)

Vom Lehrling zur Ausbilderin Die 26-Jährige weiß, wovon sie redet: Von 2007 bis 2010 absolvierte Manuela Lepsien selbst eine Ausbildung in der Großküche bei der Fleischerei Richter in Oederan. "Das war alles andere als einfach, denn die Arbeit fordert einen auch körperlich sehr", sagt sie. Doch sie hat sich durchgebissen, hat Lehre und auch Meisterprüfung abgeschlossen. Jetzt bildet sie selbst Lehrlinge aus und hat nur einen Rat: "Durchhalten lohnt sich. So erreicht man etwas!" (tre)

Jens Opitz ist seit 2007 als Ausbilder bei der Fleischerei Richter in Oederan tätig. Und auch er bestätigt den aktuellen Trend bei handwerklichen Berufen: "Qualifizierte Lehrlinge zu finden, wird immer schwerer", sagt er. "Wir gehen auf Messen, in Kitas und Schulen, bieten Ferienarbeit und Schnuppertage an. Dazu setzen wir die Anforderungen herunter. Trotzdem halten einige Lehrlinge nicht lange durch." (tre)

Vom Hobby zum Berufseinstieg Der Weg zur Arbeit wird für Tobias Beer (16) kein langer sein - zumindest, wenn er als Kfz-Mechatroniker im Memmendorfer Stammsitz des Autohauses Talkenberger eingesetzt wird. "Es kann auch in die Freiberger Filiale gehen, das macht mir aber nichts", sagt er. "Denn ich darf meinen Traumberuf erlernen. Etwas anderes wollte ich nie." Schon jetzt schraube er in seiner Freizeit an Autos herum, habe in den Ferien im Autohaus gejobbt. (tre)