Gewappnet für den Ansturm

Traumhafte Bedingungen, Wettkämpfe am Skihang, Wintertreffen der Biker: In Augustusburg werden am Wochenende tausende Besucher und Sportler erwartet. "Freie Presse" sagt, was zu beachten ist.

Von Thomas Reibetanz und Knut Berger

erschienen am 12.01.2017



Augustusburg. Als im Oktober vergangenen Jahres die Planungen für das Wintertreffen in Augustusburg begannen, habe niemand mit so viel Schnee gerechnet, sagt Bürgermeister Dirk Neubauer (parteilos). "Jetzt hat uns das Wetter vor einige Aufgaben gestellt, wir sind aber gut vorbereitet, hoffen auf Mitarbeit und Verständnis der Besucher." Denn es gibt einiges zu beachten.

Anfahrt: Besuchern aus Richtung Chemnitz wird die Anreise mit der Bahn empfohlen. Vom Bahnhof Erdmannsdorf fährt dann die Drahtseilbahn in den Ort: am Samstag von 9 bis 18.40 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Zusätzlich wird ein Pendelbus zwischen Tal- und Bergstation angeboten..

Auch aus Richtung Freiberg ist die Anreise mit dem Zug (mit Umstieg in Flöha) empfehlenswert. Wer mit dem Pkw kommt, sollte mit Wartezeiten und längerer Parkplatzsuche rechnen. Es kann zudem sein, dass bei zu großem Andrang in Absprache mit der Polizei Zufahrtsstraßen gesperrt werden. Das aber nur im Ernstfall.

Parken: Der Hauptparkplatz für Besucher des Wintertreffens wird auf einem Feld am Nettomarkt am Ortsausgang Richtung Waldkirchen eingerichtet. Dazu kommt Unterstützung aus Flöha: An der Alten Baumwolle sowie an der Güterbahnhofstraße werden Parkplätze in Bahnhofsnähe zur Verfügung gestellt. Vom Bahnhof fährt die Erzgebirgsbahn nach Augustusburg.

Für Wintersportler sind die Parkplätze an der Talstation der Drahtseilbahn, am Skihang sowie an der Frankenberger Straße vorgesehen. In der Stadt selbst sind einige Stellflächen an den Straßen durch den Schnee nicht nutzbar. "Wir bitten deshalb umso mehr darum, die ausgewiesenen Parkplätze sofort anzufahren", bittet Bürgermeister Neubauer um Verständnis.

Das Schloss: Mit schwerem Gerät wurden der Schlosshof und die Zufahrt dorthin von Schnee beräumt, damit Motorradfahrer und Gäste sicher anreisen und feiern können. Im Schloss selbst bleiben am Samstag alle Museen bis auf das Motorradmuseum geschlossen.

Der Skihang: Auf Rosts Wiesen haben sich die Betreiber auf einen großen Andrang eingestellt und zusätzliches Personal geordert. "Wir haben praktisch alles aktiviert, was laufen kann", sagt Uwe Schreier vom Freizeitzentrum. Um gastronomisch gewappnet zu sein, habe das Team mehr Ware bestellt. "Zum Beispiel haben wir viel mehr Glühwein geordert, als sonst üblich", sagt Schreier.

Der Skihang sei gut präpariert, dennoch gibt es morgen und am Samstag Einschränkungen durch den Nacht-Slalom um den Skipokal der "Freien Presse". "Wir werden jeweils ab zirka 16 Uhr einen Teil des Hanges sperren, um ihn für die Wettkämpfe vorzubereiten und diese durchzuführen", sagt Schreier. Er betont, dass dennoch zwei Drittel des Hanges durchweg für die Öffentlichkeit als Skipiste nutzbar sind.

