Gewerbegebiet an der B 173: WÃ¤chst Gras darÃ¼ber?

Gewerbegebiet an der B 173: Wächst Gras darüber?

Auf der Baufläche in Niederwiesa hat sich noch immer nichts getan. Dabei sollte im Frühjahr der erste Spatenstich erfolgen. Den Investoren läuft nun nicht nur die Zeit davon.

Von Holk Dohle

erschienen am 13.10.2016



Niederwiesa. Beim Blick auf die Brache im Ostzipfel Niederwiesas kommt der Gedanke auf, es sei Gras über die Sache gewachsen. Nicht nur wegen des zum Teil fast meterhohen Bewuchses auf der als Gewerbegebiet ausgeschriebenen Baufläche zwischen B 173 und der alten Dresdner Straße. Seit über 20 Jahren wird hier versucht, Gewerbe anzusiedeln. Vergeblich. Aktuell nimmt ein Falkenauer Fliesengroßhändler Anlauf, auf dem nach wie vor gänzlich unbebauten Terrain den ersten Spatenstich für den geplanten Gewerbepark zu machen. Der sollte bereits im Frühjahr vollzogen werden. Doch dem Unternehmer werden laut eigenen Aussagen immer neue Hürden in den Weg gestellt.

"Die Säge klemmt gewaltig", sagt Uwe Kriegsmann. Der Geschäftsführer will mit seiner Firma von Falkenau nach Niederwiesa ziehen und auf dem Areal eine 900 Quadratmeter große Halle errichten. Baubeginn sollte im Mai sein. Doch die Baugenehmigung liegt bis heute nicht vor. "Seit fast einem Jahr geht es nun schon hin und her", sagt Kriegsmann. Der bisherige Firmensitz in Falkenau sei zu klein. Zudem laufe der Mietvertrag aus. "Wir müssen raus", sagt der 57-Jährige. 20 Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel.

Der Falkenauer hatte 2014 zusammen mit drei anderen Investoren die Hälfte des insgesamt 4,7 Hektar großen, teilerschlossenen Baugebietes gekauft - mit der Kaufoption für die andere Hälfte. Diese hat die Investorengruppe im April dieses Jahres gezogen, um das gesamte Gelände eigenständig vermarkten zu können. Allerdings lägen die Verträge noch beim Notar. "Noch ununterschrieben", betont Kriegsmann. Denn er sei vorsichtig geworden.

Das Landratsamt Mittelsachsen stelle immer neue Forderungen. "Ich habe langsam das Gefühl, dass der Baubeginn bewusst hinausgezögert wird. Immer, wenn ich eine Auflage erfüllt habe, kommt eine neue", sagt der Unternehmer. Er sei davon ausgegangen, dass das Areal problemlos bebaut werden könne, dass alle Genehmigungen vorlägen und "die Sache in einem verkürzten Verfahren nur noch durchgewunken" werden müsse. Da genau das beim Kauf des Grundstücks mündlich zugesichert worden sei, habe er im Januar auch nur die Bauunterlagen an die Kreisverwaltung geschickt. Zu wenig, wie sich herausstellte. Denn schlussendlich war für die Halle doch ein Antrag auf Baugenehmigung erforderlich. Am 10. August, also rund drei Monate nach geplantem Baubeginn, ging dieser dann zur Bearbeitung im Landratsamt ein.

Den Schwarzen Peter lässt sich die Behörde aber nicht zuschieben. "Die Errichtung von baulichen Anlagen in Bebauungsplangebieten bedarf keiner Baugenehmigung, wenn alle Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden und die Erschließung gesichert ist", teilte das Landratsamt auf Anfrage mit. Dann seien lediglich die entsprechenden Bauunterlagen einzureichen. Werden darin alle Festsetzungen eingehalten, könne sehr zügig gebaut werden. Im vorliegenden Fall treffe das aber nicht zu. Bei Sichtung der Unterlagen habe sich gezeigt, dass einige Festsetzungen nicht eingehalten werden.

Doch der Zeitverzug ist nicht das einzige Problem, das dem Fliesengroßhändler aus Falkenau Kopfzerbrechen bereitet. Zwar gebe es genügend Anfragen, doch der Bearbeitungsmarathon schrecke viele Interessenten ab. "Einer ist bereits abgesprungen und baut nun in Mittweida". Umstritten sind zudem Pläne, in der anderen Hälfte des Gewerbegebietes einen Bau- und Gartenfachmarkt, kombiniert mit einem Einkaufsmarkt anzusiedeln. So hat der Inhaber eines Edeka-Marktes in Niederwiesa angekündigt, dass er sich im Falle eines Supermarkt-Neubaus am Ortsrand zurückziehen werde. Rückendeckung erhält er von einigen Gemeinderäten. Im März war eine entsprechende Anfrage vom Gemeinderat nicht befürwortet worden. Grund: Der Standort des Lebensmittelmarktes in der Ortsmitte soll erhalten bleiben.

Bürgermeisterin Ilona Meier (parteilos) befürwortet dagegen die Ansiedlung eines Marktes: "Das würde die Attraktivität Niederwiesas erhöhen, die Lebensqualität im Ort verbessern. Die Leute wünschen sich einen großen Supermarkt."

Investoren, Vertreter der Gemeindeverwaltung und des Landratsamtes treffen sich morgen zu einer Gesprächsrunde, um über den weiteren Werdegang zu beraten.