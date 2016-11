Großes Echo für Tiziano

Zum Beitrag über das Schicksal des blinden Tiziano gab es zahlreiche Reaktionen. Der Tenor: Kita-Betreuung muss selbstverständlich sein.

erschienen am 26.11.2016



Altenhain. Vor allem im sozialen Netzwerk Facebook wurde der Beitrag über den kleinen Tiziano Dörffel aus Altenhain eifrig kommentiert. Wenige Tage nach der Geburt wurde bei dem inzwischen einjährigen Jungen eine beidseitige Hornhauttrübung diagnostiziert. Das Leben der kleinen Familie aus Altenhain wurde damit komplett auf den Kopf gestellt. "Am schwierigsten gestaltete sich die Suche nach der optimalen Förderung für Tiziano", sagt sein Vater Marco Dörffel. In der Kindertagesstätte "Pusteblume" in Frankenberg wird Tiziano nun eine 1:1-Betreuung erhalten. Im Dezember beginnt die Eingewöhnung. Dörffels sind erleichtert, dass ihr Sohn in einer "ganz normalen" Kita betreut und gefördert werden kann.

"So was muss selbstverständlich sein", sagt zum Beispiel eine Nutzerin. Eine andere weist darauf hin, dass es so eine Betreuung zu DDR-Zeiten schon gegeben habe. Ein Nutzer weist aber darauf hin, dass ein Kind mit Behinderung etwas mehr Aufsicht bedarf, dass das aber bei dem grundsätzlichen Personalmangel wohl "nix werden wird". Insgesamt erfährt Familie Dörffel jedenfalls viel Zuspruch von der Facebook-Gemeinde.

Die Erzieher der Frankenberger Einrichtung bemühen sich schon lange darum, benachteiligte Kinder zu integrieren. Leiterin Cordelia Petzold sagt: "Das wichtigste ist Teilhabe an der Gemeinschaft." (mbe/fbä)