"Haben wir da eine Standardantwort?"

Eine fehlgeleitete E-Mail aus dem Bürgerbüro eines Landtagsabgeordneten hat bei einem Flöhaer Bürger für Verwunderung gesorgt. Sie gewährt einen unfreiwilligen Einblick in die Arbeit der Politiker. "Freie Presse" hakte nach und bekam Antworten. Zweimal die selbe.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 26.11.2016



Flöha. Gert Hiemann ist Sportler aus Leidenschaft. Bei den Handballern des VfB Flöha macht er vom Trainer bis zum Fan so ziemlich alles. Als er über eine finanzielle Zuwendung von 420.000 Euro für Fanprojekte von Profifußballklubs las, ärgerte ihn das. Und er schrieb eine E-Mail an den SPD-Landtagsabgeordneten Henning Homann. Mit der Bitte, sich doch auch für Fanprojekte von kleineren Vereinen stark zu machen. Daraus wurde ein ganz besonderer Einblick in politische Arbeit.

Die Antwort: Eine Woche nach Absendung der Mail kam die elektronische Antwort aus dem Bürgerbüro Henning Homann. "Hey Gerald, kam das schon öfter auf und haben wir da eine Standartantwort für?", durfte Gert Hiemann lesen. Absender war Ben. Ganz abgesehen davon, dass Standardantwort falsch geschrieben war und Gert nicht Gerald heißt, kennt Herr Hiemann keinen Ben. Der Fall war klar: Diese Mail wurde versehentlich an Gert Hiemann geschickt. Mit dem Zusatz "Im Landtag kennt man sich mit aktueller Kommunikationstechnik eben doch nicht so aus", leitete nun Hiemann die Frage an "Freie Presse" weiter. Die ging der Sache nach.

Die Protagonisten: Wie eine Recherche hervorbrachte, handelt es sich bei Absender Ben um Benjamin Kümmig, den Verantwortlichen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Büro Homann. Gerald, das ist Gerald Eisenblätter, seines Zeichens Parlamentarischer Berater für Kita, Schule, Hochschule und Sport der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Der perfekte Ansprechpartner für diese Bürgeranfrage also. Aber hat er auch eine Standardantwort parat?

Die Nachfragen: "Freie Presse" wollte nun wissen, ob es Usus ist, Bürgeranfragen mit standardisierten Sätzen zu beantworten und wandte sich (per E-Mail) sowohl an Henning Homann als auch an Gerald Eisenblätter. Unsere Fragen: Gibt es Standardantworten? Wenn ja, können sie Beispiele nennen?

Die Erklärungen: Henning Homann antwortete sinngemäß, dass es sich bei der Nachricht an Gert Hiemann um eine fehlgeleitete Mail handelte, die eigentlich für die interne Kommunikation gedacht war. Es folgt die Erklärung. Zitat: "Sollte durch die fehlgeleitete E-Mail der Eindruck entstanden sein, dass Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion auf Bürgeranfragen mit Standardantworten reagieren, dann ist der falsch. Jede Frage wird individuell beantwortet. Wenn sich Fragen zu bestimmten Themen häufen, greifen die Abgeordneten auch auf bereits Formuliertes von anderen Fachpolitikern zurück."

Gerald Eisenblätter antwortete wie folgt: "Sollte durch die fehlgeleitete E-Mail der Eindruck entstanden sein, dass Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion auf Bürgeranfragen mit Standardantworten reagieren, dann ist dieser falsch. Jede Frage wird individuell beantwortet. Wenn sich Fragen zu bestimmten Themen häufen, greifen die Abgeordneten auch auf bereits Formuliertes von anderen Fachpolitikern zurück."

Hinter "Mit freundlichen Grüßen" setzten beide jeweils ihren eigenen Namen.

Die Anderen: Auch Landtagsabgeordnete anderer Parteien fragte "Freie Presse", ob sie Standardantworten verwenden. Gernot Krasselt (CDU) aus Oederan schrieb, dass er dies nie tue, er verwende allerdings gleiche oder ähnliche Argumente, wenn sich eine Frage doppelt.

Falk Neubert (Die Linke) aus Mittweida drehte den Spieß um und schrieb, dass "ein Rückgriff auf bereits formulierte Antworten gelegentlich vorkommen kann". Das würde unter anderem mit der Häufigkeit der Bürgeranfragen gleichen Inhalts zusammenhängen. Diese nennt er Standardanfragen.

Das Ergebnis: Gert Hiemann hat schließlich doch noch eine richtige Antwort auf seine Anfrage aus dem Büro Homann erhalten. Darin heißt es unter anderem: "Obwohl in Mittelsachsen aktuell kein Profifußball gespielt wird, sind viele Menschen in Mittelsachsen Fan eines sächsischen Profiklubs. Damit der Besuch der Spiele für die ganze Familie eine schöne und sichere Angelegenheit wird, stärken wir die Arbeit der Fanprojekte deutlich."

Gert Hiemann ist damit nach eigener Aussage "nicht wirklich zufrieden." Aber er habe ohnehin eine Antwort in der Art erwartet.