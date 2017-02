Häusliche Gewalt: Mehr Fälle registriert

2015 wurden in Landkreis mehr als 500 Fälle erfasst. Juristen vermuten, dass mehr Betroffene als früher Anzeige erstatten. Eine Ausstellung widmet sich dem Thema.

Von Astrid Ring

erschienen am 08.02.2017



Freiberg. Der gefährlichste Ort der Welt ist das eigene Heim: Häusliche Gewalt ist häufigste Ursache von Verletzungen und körperlichen Schäden bei Frauen - häufiger als Verletzungen durch Verkehrsunfälle und Krebserkrankungen zusammen genommen. Von Übergriffen in den eigenen vier Wänden können aber auch Kinder und Männer betroffen sein. Das arbeitet eine Ausstellung heraus, die seit März 2016 durch Sachsen tourt und Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für dieses wichtige Thema schafft.

Erarbeitet von Sarah Buddeberg, gleichstellungspolitische Sprecherin der Linke-Fraktion im Landtag, widmet sich die Schau einem "Thema, das in der Öffentlichkeit nach wie vor weitgehend tabu ist", sagt sie. Jana Pinka, Linke-Landtagsmitglied und Freiberger Stadträtin, holte die Schau nacht Freiberg, denn auch um Mittelsachsen macht die Problematik keinen Bogen. Dies wird anhand der bei der Polizei angezeigten Fälle deutlich. So wurden im Jahr 2014 im Landkreis laut einem Polizeisprecher 297 Fälle häuslicher Gewalt erfasst, im Jahr 2013 waren es 268. Für das Jahr 2015 sind 525 Fälle erfasst worden, allerdings spricht die Polizei von den erhöhten Zahlen auch aufgrund einer Ausweitung der Recherchekriterien.

Das Amtsgericht Freiberg registrierte im vergangenen Jahr zwölf Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz, 2015 waren dies laut Amtsgerichtsdirektor drei Verfahren und im Jahr zuvor ein Verfahren. Die Zunahme führt Jochen Sell auch darauf zurück, dass möglicherweise "seitens einzelner Antragsteller und Anwälte eine zunehmende Bereitschaft besteht, auf diesem Weg vorzugehen." Dennoch sei laut dem Amtsgerichtschef von einer erheblichen Dunkelziffer auszugehen. Und - darüber sind sich Betreuer all jener Frauen und Kinder, die häusliche Gewalt erfahren mussten, einig - sie hat viele Facetten. Diese reichten von sexualisierter über verbale und soziale Gewalt bis hin zu ökonomischer Unterdrückung, wie die Leiterin des Freiberger Frauenschutzhauses, Kerstin Schoß, sagt. Insgesamt 25 Frauen und 30 Kinder bekamen 2016 in dem Haus -es ist das einzige im Landkreis Mittelsachsen - Hilfe. "Die Betroffenen erfuhren zuvor fast immer in der aktuellen Partnerschaft Gewalt", so Kerstin Schoß.

14 Plätze stehen im Freiberger Frauenhaus zur Verfügung. Das Freiberger Frauenhaus wird vom Landkreis, der Stadt Freiberg, dem Land und dem Eigenanteil des betreibenden Vereins finanziert. Die Betroffenen kommen jedoch auch aus dem Erzgebirgsraum und dem Vogtland. Und nicht selten hätten die betroffenen Frauen und Kinder längere Torturen hinter sich, bevor sie den Mut fassten, auszubrechen.

Die aktuelle Ausstellung will nun nicht nur das Thema der häuslichen Gewalt aus der Tabuzone holen, sondern dafür sensibilisieren, genauer hinzuschauen und Opfern Mut zu machen, sich zu äußern und Schutz zu suchen. "Die Problematik zieht sich durch die gesamte Gesellschaft, unabhängig von Status und Einkommensverhältnissen", sagt Sarah Buddeberg. Eine Studie belege, dass jede vierte Frau in Deutschland zwischen 18 und 85 Jahren mindestens einmal Gewalt im Beziehungsumfeld erlebt habe.

Die Ausstellung "Hinter verschlossenen Türen" ist bis morgen im "Bunten Haus" in Freiberg, Tschaikowskistraße 57A, täglich von 8 bis 18 Uhr zu sehen.