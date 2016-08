Hitze-Wochenende poliert miese Bilanz auf

Die Rekordbesucherzahlen der letzten Tage haben den Freibädern der Region gutgetan. Der Sommer war für Badbetreiber aber alles andere als bestens.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 30.08.2016



Erdmannsdorf. Den Optimismus und den Glauben an eine Rückkehr des Sommers hätten sie nie verloren, sagt Tino Zschorn. "Und am vergangenen Wochenende wurden wir dafür belohnt, dass wir das Wasser weiter sauber- und die Anlage in Schuss gehalten haben", so der Vorsitzende des Fördervereins, der das Freizeitbad in Erdmannsdorf betreibt. Etwa 3000 Besucher, und damit ein Viertel aller Badegäste bisher in diesem Jahr, seien von Freitag bis Sonntag ins Freibad gekommen, sagt der Vereinschef. "Besonders am Sonntag war richtig viel los."

An der Gesamtbilanz für dieses Jahr ändert das einiges. Vor dem Hitze-Wochenende mit Temperaturen nahe 40 Grad Celsius und Sonnenschein über mehrere Tage waren etwa 9000 Besucher gezählt worden. 2015 waren es zum selben Zeitpunkt mehr als 30.000 Gäste gewesen. "Mit den 12.000 Besuchern plus die Kinder, die noch keinen Eintritt bezahlen müssen und deshalb nicht gezählt wurden, können wir am Ende noch ganz gut leben", sagt Tino Zschorn. "Damit haben wir wenigstens die Zahlen von 2014 erreicht, auch damals war der Sommer wettertechnisch ein Reinfall." Wechselhaftes und oftmals zu kühles sowie nasses Wetter hatte in diesem Jahr viele Besucher ferngehalten.

Einen Vergleich zum vergangenen Jahr oder 2013 will Zschorn gar nicht erst anstellen. "Das waren zwei überdurchschnittlich heiße Sommer. Anscheinend zeichnet sich hier ein Zwei-Jahres-Rhythmus ab." Bevor sich die Bad-Betreiber aber auf 2017 - dann müsste es ja wieder einen Super-Sommer geben - freuen, wollen sie aus der aktuellen Saison noch das Maximum herausholen. "Das Wetter soll noch eine Weile schön bleiben, also nehmen wir das nächste Wochenende noch mit", sagt Zschorn. Am 18. September soll mit einem Hunde-Schwimm-Tag Abschluss gefeiert werden. "Aber vielleicht geht es ja auch noch länger. Wir sind bereit."

Damit kommen die kleinen Besucher des Freibads noch in den Genuss einer neuen Attraktion: Neben dem Kiosk entsteht derzeit ein Piratenschiff, auf dem geklettert und getobt werden kann. Das behindertengerechte Gerät kostet 40.000 Euro, 80 Prozent davon werden mit Bundesmitteln gefördert.

In den anderen Freibädern der Region fällt die Jahresbilanz 2016 ähnlich aus wie bei den Erdmannsdorfern. Spitzenreiter bei den Besucherzahlen war das Erlebnisbad in Oederan mit 28.000 Gästen bislang. "Das klingt nicht schlecht, ist im Vergleich zu 40.000 Besuchern im Vorjahr aber nicht wirklich gut", sagt Marco Metzler vom Stadtmarketingverein. Von Freitag bis Sonntag seien weit über 6000 Besucher gekommen. "Das hat die Bilanz aufpoliert", sagt Metzler. "Wir werden nun entscheiden, ob wir über den geplanten Schließtermin am 31. August hinaus öffnen." (mit kirp)