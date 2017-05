Hobbytischler kapituliert vor Vandalen

Wiederholt wurden Einrichtungen des Heimatvereins Falkenau Opfer blinder Zerstörungswut. Auch in Oederan und Flöha gab es in jüngster Vergangenheit ähnliche Fälle.

Von Jonathan Rebmann

erschienen am 18.05.2017



Falkenau. Karl-Heinz Hahn reicht es. Noch einen Tisch für die Rastplätze an Wanderwegen nahe Falkenau wird er nicht bauen. Um seinen Heimatort attraktiver zu machen, hatte der 66-Jährige mit seiner Frau in stundenlanger Arbeit kleine Holztische angefertigt und sogar mit einer Karte der Umgebung versehen. In Eigeninitiative und auf eigene Kosten.

Doch damit ist jetzt Schluss, wie Hahn jetzt in einer E-Mail an seine Mitstreiter im Falkenauer Heimatverein mitteilte. "Nehmt es uns bitte nicht übel, dass wir an dieser Stelle keinen Tisch mehr hinstellen", schrieb er. Denn einer der Tische, der am Rastplatz an der sogenannten Blitzeiche südlich von Falkenau stand, wurde bereits zum dritten Mal mutwillig zerstört. "Ich habe die Nase voll", sagt Hahn.

2014 hatte das Ehepaar erstmals an drei Standorten in der Umgebung Tische an Bänken für Wanderer aufgestellt. Im vergangenen Jahr wurde eine Bank gestohlen, ein Tisch beschädigt. "Das war reine Zerstörungswut", ärgert sich Hahn. Er reparierte den Schaden.

In der Zeit um Ostern dieses Jahres verdrehten Vandalen den Tisch samt Bein erneut so, dass er abbrach. Die darauffolgende Reparatur war völlig umsonst, denn vor wenigen Tagen fand der Falkenauer den Tisch völlig demoliert vor. Die Reste der Konstruktion fand Hahn in einem Rapsfeld, die Tischplatte fehlt bis heute.

Zur Polizei will er nicht gehen. "Der materielle Schaden hält sich in Grenzen, es sind der ideelle Schaden, und dass die vielen freiwillig geleisteten Arbeitsstunden umsonst waren, was mich so ärgert", sagt er. Hahn vermutet, dass Wiederholungstäter dahinterstecken, denn der Tisch wurde in beiden Fällen auf dieselbe Art und Weise verdreht, bis er kaputtging.

Um einen Einzelfall handelt es sich bei den Falkenauer Tischen nicht. Denn auch in anderen Orten der Region sind in den vergangenen Wochen vermehrt Fälle von Vandalismus aufgetreten. Zum Beispiel am Erlebnisspielplatz in Oederan. Dort schaut Bauhofleiter Steffen Kempe alle 14 Tage vorbei. "Und jedes Mal ist etwas anderes mit viel Gewalt zerstört worden", sagt er. Der Kletterturm beschädigt, das Netz am Bolzplatz durchtrennt, Schäden an den Figuren - die Liste der Untaten ist lang. Die Bauhof-Mitarbeiter haben immer wieder repariert und einige Geräte durch stabilere Stahlkon-struktionen ersetzt.

Weil es ein individuell gestalteter Spielplatz ist, könne man die Ersatzteile nicht einfach aus dem Baumarkt holen, erklärt Kempe. Eigentlich habe der Bauhof nicht die Zeit, ständig Beschädigungen zu reparieren. "Es steckt richtig viel kriminelle Energie dahinter", mutmaßt Kempe über die Motivation der Täter.

Auch in Flöha haben zweifelhafte Zeitgenossen ihre hässliche Visitenkarte hinterlassen. An der Parkanlage an der Güterbahnhofstraße am Bahnhof wurden sechs Bäume aus dem Boden gerissen. "Der Schaden beläuft sich pro Baum auf rund 250 Euro. Wir haben Anzeige gegen unbekannt erstattet", sagte Stadt-Sprecher Reiner Schirmer. Beschädigungen von Bäumen scheinen sich in der Stadt zu häufen. Unlängst wurde im Baumwollpark mit offenbar sehr viel Kraftaufwand eine Lerche umgerissen.

Im Widerspruch zu den jüngsten Erfahrungen aus der Region steht die Statistik der Polizeidirektion Chemnitz für die Stadt Flöha. "In den vergangenen Jahren sind die Fälle von Sachbeschädigung rückläufig", sagt Pressesprecher Rafael Scholz auf Anfrage. Allerdings würden nicht alle Fälle angezeigt. Und wenn, dann werde nur jeder zweite Täter erwischt. "Für mehr als die Hälfte der in diesem Jahr abgeschlossenen Vorgänge konnten Tatverdächtige bekannt gemacht werden", sagt Scholz. (mit cdo, kbe)