HolzkÃ¼nstler zeigen ihr KÃ¶nnen

Holzkünstler zeigen ihr Können

Einen großen Ansturm erlebte die Produktionsstätte der Firma Zeidler in Hammerleubsdorf zum gestrigen Tag des traditionellen Handwerks.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 17.10.2016



Hammerleubsdorf. Dass der Tag des traditionellen Handwerks ausgerechnet im Oktober stattfindet, hat für die Hersteller von Holzkunst zwei Seiten: Auf der einen bekommen sie kurz vor dem Start des Weihnachtsgeschäftes die gute Gelegenheit, Neuheiten aus ihrer Produktpalette vorzustellen. Auf der anderen Seite müssen sie aber auch mitten im größten Stress die Produktionsstätten zum Glänzen bringen und einen Großteil des Personals zu Sonderschichten überreden, um den Besuchern einen guten Eindruck ihrer Firma zu vermitteln.

Für die Geschäftsleitung der Firma Zeidler Holzkunst GmbH war das vor dem gestrigen Tag des traditionellen Handwerks kein Problem. Mehr noch: Die Mitarbeiter verlegten sogar einen Teil der Produktion extra nach Hammerleubsdorf, damit die interessierten Gäste einen kompletten Eindruck der Holzkunstherstellung bekommen konnten. Mehrere Hundert Besucher kamen und machten sich ein Bild davon, wie aus einem Stück Holz Dekorationselemente für Weihnachten oder andere Anlässe entstehen. Ebenso staunten sie darüber, wie in sensibler Handarbeit kleine Kunstwerke auf die Holzarbeiten gemalt werden.

"Normalerweise werden in der Produktionsstätte in Hammerleubsdorf nur die Holzdreharbeiten sowie die Oberflächenbearbeitung vorgenommen", erklärt Sandra Zeidler, Prokuristin des Familienunternehmens mit über 80-jähriger Tradition. "Für den Tag des traditionellen Handwerks haben wir aber auch verschiedene Bestandteile der Produktion, die eigentlich in Cämmerswalde und Seiffen vonstatten gehen, herangeholt."

Derzeit bereiten sich die 30 Mitarbeiter des Unternehmens auf das Weihnachtsgeschäft vor. "In unseren Geschäften in Seiffen läuft das schon so langsam an, im Laden in der Leipziger Innenstadt geht es erfahrungsgemäß erst in der Vorweihnachtszeit richtig los", sagt Sandra Zeidler. "Und wenn das eigentliche Weihnachtsfest vor der Tür steht, dreht sich bei uns schon wieder alles um Ostern." Denn beginnt die Produktion der kleinen Holzhasen, Blumenmädchen und vielem mehr.

Zu den Neuheiten, welche die Besucher gestern unter die Lupe nehmen konnten, gehören auch Schwibbögen in modernem Design oder besondere Pyramiden. "Gefragt waren auch die etwas älteren Produkte, welche wir aus dem Lager kostengünstig abgegeben haben", sagte Sandra Zeidler. Den ganzen Tag über habe es kaum eine Pause für die Mitarbeiter gegeben, der Besucherstrom sei kaum abgerissen. Doch die Sonderschicht zum Tag des offenen Handwerks habe sich auf jeden Fall gelohnt, so die Prokuristin des Unternehmens.