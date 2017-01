Illegaler Müll: Den Oederanern stinkt es

An einer Straße zwischen den Ortsteilen Görbersdorf und Gahlenz wurde kurz vor dem Jahres- wechsel Abfall in der Natur entsorgt. Es war nicht das erste Mal. Die Ermittlungen laufen.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 03.01.2017



Oederan. Mit einem Eintrag im sozialen Netzwerk Facebook machte Marco Burkert seinem Ärger Luft. Zwischen Weihnachten und Silvester war ganz in der Nähe seines Wohnortes Görbersdorf, einem Ortsteil von Oederan, erneut illegal abgeladener Müll gefunden worden. Neben der Wut über die angebliche Untätigkeit der Behörden schrieb Burkert auch, dass die Täter bekannt seien. "Und dazu stehe ich auch", sagt er. "Jeder in der Stadt weiß doch, woher dieser Müll kommt, der nicht das erste Mal irgendwo hingekippt wird."

Wie weitere Kommentare unter Burkerts Facebook-Eintrag zeigen, haben auch einige seiner Freunde denselben Verdacht. "Man muss doch irgendwie nachweisen können, dass dort der Müll nicht ordnungsgemäß entsorgt wird", sagt Burkert. Einen Namen wollte er nicht nennen. Jedoch fühle man sich trotz der zahlreichen Hinweise auf die möglichen Verursacher bei den Behörden nicht ernstgenommen.

Besonders die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Oederan werden in diesem Zusammenhang von vielen Einwohnern kritisiert. Doch laut Bürgermeister Steffen Schneider (Freie Wähler) ist das gar nicht zuständig. "Uns sind die illegalen Müllablagerungen natürlich bekannt", sagt er. "Und natürlich kennen wir auch die Anschuldigungen, wir nehmen die Sorgen der Leute ernst. Zuständig ist aber das Landratsamt Mittelsachsen. Und dorthin haben wir all die Bürgerhinweise weitergeleitet."

Auf Anfrage der "Freien Presse" bestätigte Cornelia Kluge, Pressesprecherin des Landratsamtes Mittelsachsen, dass die neuerliche Müllablagerung bei Görbersdorf bekannt sei. "Die Beräumung ist angeschoben worden", sagt sie. Zudem würden Ermittlungen laufen, um den Verursacher ausfindig zu machen. Dabei werde auch den Hinweisen nachgegangen, die von Bürgern aus Oederan kamen, bestätigte die Sprecherin.

Zu diesen Hinweisen gehört auch ein Fall aus dem August vergangenen Jahres. Damals wurde unweit der aktuellen Fundstelle ein Müllhaufen entdeckt, der selbst den Mitarbeitern des Oederaner Bauhofes die Sprache verschlug - und die sind den illegalen Müll inzwischen leider gewohnt. Eine ganze Kleintransporterladung wurde gefunden - Hausmüll, Essensreste, Windeln und sogar Reste eines toten Schafes lagen mitten im Wald. Für Marco Burkert besteht kein Zweifel, dass es sich bei den Umweltsündern auch damals um dieselben Verursacher gehandelt habe, die er jetzt verdächtigt, die große Ladung Müll nahe Görbersdorf abgeladen zu haben.

Etwa 40.000 Euro jährlich kostet den Landkreis Mittelsachsen die Beräumung und Entsorgung von illegal abgelagerten Abfällen. Wie Sprecherin Cornelia Kluge nach dem Fall im August mitteilte, sei in letzter Zeit besonders in der Region Oederan und Flöha vermehrt Hausmüll in der Natur gefunden worden.

Wer wilde Müllablagerungen in der Landschaft sieht, kann sich an das Landratsamt Mittelsachsen, Abteilung Umwelt, Forst und Landwirtschaft, Referat Abfallrecht und Bodenschutz wenden. Telefon 03731 799-4027, -4149 und -4052.