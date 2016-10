Im Namen des Volkes?

Der Stadtrat will den Freistaat Sachsen in seiner heutigen Sitzung zum Bau einer Umgehungsstraße auffordern. "Freie Presse" stellt die konträren Meinungen zur Trasse gegenüber und lässt Experten zu Wort kommen.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 27.10.2016



Oederan. Lange war es ruhig um das Thema Ortsumgehung für Oederan. Die Pläne lagen zwar in den Schubladen, im Bundesverkehrswegeplan wurde die Straße allerdings nicht als dringend nötig eingestuft. Bürgermeister und Stadtrat sahen kein wirkliches Interesse am Bau. Auch, nachdem die Straße im Frühjahr dieses Jahres plötzlich in die Kategorie "Vordringlicher Bedarf" hochgestuft wurde, blieb das so.

Mit einer Unterschriftensammlung sowie Briefen an Behörden brachten Oederaner wie Jörg Kreis und Bernd Emmrich jedoch wieder Bewegung in die Diskussion. Ergebnis: Der Stadtrat will in seiner heutigen Sitzung den Freistaat per Beschluss zum Bau der Umgehung auffordern. Im Interesse aller? "Freie Presse" stellt die unterschiedlichen Positionen gegenüber:

These 1: Die Bundesstraße ist dem heutigen Verkehrsaufkommen nicht gewachsen. Das sagen die Befürworter des B-173-Neubaus. Und werden von Leo Swientek unterstützt. Der 81-jährige Oederaner ist Ingenieur für Verkehrsbau, hat schon zahlreiche Straßen in der Region geplant, darunter die Ortsumgehung Niederwiesa. Er sagt: "Mit den Parkflächen, aus denen Autos auf die Straße ragen, der Fußgängerampel, der Engestelle am Abzweig Frankenberger Straße sowie der Bäckerei, vor der oft Autos parken, hat die B 173 auf kurzer Strecke vier Stellen, die besonders im Berufsverkehr für Behinderungen sorgen." Bautechnisch sei das kaum zu beheben, also plädiert er für eine Umgehung.

Trassengegner wie der Landtagsabgeordnete und Ex-Bürgermeister von Oederan Gernot Krasselt (CDU) sagen aber, dass sich die Behinderungen nur auf wenige Stunden am Tag beschränken. Zudem habe man jahrelang erfolgreich gegen weitere Ampeln gekämpft, was für einen flüssigen Verkehrsstrom sorge. These 2: Gegen den Straßenlärm an der B 173 hilft nur eine Umgehungsstraße. Das sagen Anwohner wie Jörg Kreis. Besonders im Berufsverkehr sei der Krach unerträglich. Dass es auch andere Mittel gegen den Lärm gibt, zeigt das Mehrgenerationenhaus Markt 4 in Oederan. Bei der Sanierung wurden dort Schallschutzfenster eingebaut. Eine Anwohnerin: "Sind die geschlossen, hört man kaum etwas vom Straßenlärm." Allerdings sei auch sie für eine Umgehungsstraße. "Denn wenn Berufsverkehr herrscht, kann man definitiv nicht lüften." These 3: Der Straßenlärm würde mit einer Umgehung nur von einer Wohnsiedlung zur anderen verlagert. Auch damit argumentiert Gernot Krasselt und erhält unter anderem Unterstützung von den Grünen. Experte Swientek kontert: "Wird eine Umgehung richtig gebaut, verläuft die Straße tiefer. Dadurch und durch Böschungen wird Schall geschluckt." Zudem verlaufe die Trasse kaum in der Nähe von Siedlungen. Krasselt weist zudem den Vorwurf zurück, er wäre nur gegen die Umgehung, weil er in der Nähe der geplanten Trasse wohne: "Geplant ist, dass die Straße unter der Frankenberger Straße hindurch und 250 Meter von unserem Haus entfernt verläuft. Da ist eine persönliche Betroffenheit nicht ableitbar."

These 4: Bis die Straße gebaut ist, gibt es nur noch leise Elektro-Autos. Damit argumentierte Oederans Bürgermeister Steffen Schneider (Freie Wähler) gegen eine Umfahrung. Fahrlehrer Werner Helfen, Vorsitzender der Gebietsverkehrswacht Freiberg, entgegnet: "Bis es soweit ist, dass vor allem der Schwerlastverkehr nur mit Strom läuft, werden noch Jahrzehnte vergehen. Ich sehe das noch nicht kommen."

These 5: Eine Umgehungsstraße lässt den Handel in der Innenstadt sterben. Damit argumentieren viele Händler, Bürgermeister Schneider und Landtagsabgeordneter Krasselt gleichermaßen. Doch Verkehrsexperte Leo Swientek meint: "Oederan hat rund um das Zentrum viele Ortsteile, aus denen die Leute einkaufen kommen. Eine Umgehung wird daran nichts ändern. Im Gegenteil: In eine ruhige Stadt kommt man doch lieber."