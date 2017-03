Im Rhythmus der Maschinen

Vor 200 Jahren wurde der Konstrukteur Louis Ferdinand Schönherr geboren. Mit Führung und Ausstellungseröffnungen begann am Wochenende das Jubiläumsjahr in Braunsdorf.

Von KLara Schneider

erschienen am 06.03.2017



Braunsdorf. Die grünen Türen sind geöffnet, ein Schild mit der Aufschrift "Eingang zum Museum" lädt zum Betreten ein. Die alten Mauern der historischen Schauweberei sind gelb gestrichen, und die vielen Fenster fluten das Innere mit Tageslicht. Der Parkplatz vor dem Museum füllt sich nun langsam und die Leute treten ein, um an der Führung durch die alte Weberei teilzunehmen. Anlässlich des 200. Geburtstages von Louis Ferdinand Schönherr, der als Erfinder des mechanischen Webstuhls in Sachsen gilt, ist die Führung durch die Weberei Bestandteil des Projekts "Schönherr 200".

In der obersten Etage des Museums heißt die Leiterin, Andrea Weigel, die Besucher willkommen. Zwischen den grünen Wänden des großen Raumes stehen zahlreiche alte Webstühle. "Wir fangen mit dem Besten an", sagt Andrea Weigel und übergibt das Wort an den ehrenamtlichen Museumsmitarbeiter Egon Mende. Dieser führt vor, wie die riesige Doppelplüsch-Webmaschine funktioniert. Mit lautem und rhythmischem Rattern verknüpft sie Faden für Faden miteinander. "Diese Maschine wird verwendet um gemusterte Möbelplüsche, sogenannte Moketts, herzustellen", erzählt Egon Mende. Der Schönherr-Webstuhl stammt aus den Möbelstoffwerken Hohenstein-Ernstthal und wurde von der Weberei Braunsdorf vor der Verschrottung gerettet.

Nach der Vorführung dieser gewaltigen Maschine übernimmt Andrea Weigel wieder das Wort. "Die Ursprünge des Webens reichen viele tausend Jahre zurück", erzählt sie und zeigt den Zuschauern den Nachbau eines Gewichtwebstuhls, welcher schon in der Zeit vor Christi zum Weben benutzt wurde. "Das Grundprinzip der Webkunst hat sich über die Jahre nicht verändert. Immer noch werden die Fäden einfach im rechten Winkel überkreuzt. Allerdings verwendet man heute schnellere Maschinen."

Eine Etage weiter unten befinden sich weitere Webstühle aus der Region. In der Mitte des Raumes gibt es einen großen Zeitstrahl, auf dem das Leben und Wirken von Schönherr und dem Gründer der Weberei, Tannenhauer, zu sehen ist. Die Geschichte des Webens und die verschiedenen Modelle von Webstühlen sind auf weiteren Informationstafeln nachzulesen. Andrea Weigel setzt die Führung fort, indem sie einen alten Schönherr-Webstuhl vorführt. Bevor sie die Maschine bedient, warnt sie: "Es wird jetzt sehr laut, das ist fast wie Panzerfahren." Und schon erklingt der ratternde Rhythmus des riesigen Webstuhls.

Während der gesamten Führung hängen die Besucher an den Lippen der Museumsleiterin und stellen Fragen. Auch der Chemnitzerin Giesela Schütze gefällt die Vorführung. "Es war wirklich schön und sehr informativ." Sie plant auf jeden Fall weitere Attraktionen des "Schönherr 200"-Projekts zu besuchen. Bis Oktober laufen Veranstaltungen im Rahmen des 200. Jubiläums von Louis Ferdinand Schönherr. Daran nehmen außer der Schauweberei Braunsdorf auch noch andere Firmen und Museen im Umkreis teil.