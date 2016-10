Internet-Lust und Internet-Frust

Der Breitbandausbau in der Region geht nur im Schneckentempo voran. Es wird weiter analysiert. Doch es gibt Lichtblicke.

Von Matthias Behrend

erschienen am 28.10.2016



Eppendorf/Flöha. Die Gemeinde Eppendorf hat die Tele-Kabel-Ingenieurgesellschaft (TKI) Chemnitz mit einer Markterkundung beauftragt. Wie TKI-Projektleiter Jan Klingler zur jüngsten Gemeinderatssitzung sagte, stehen die Chancen gut, Haushalte und Betriebe auf dem Gemeindegebiet bis auf wenige Ausnahmen mit einer schnellen Breitbandverbindung zu versorgen.

Allerdings liegt der Gemeinde auch die Ausbau-Absichtserklärung eines Kabelnetz-Anbieters vor. Das nährt die Befürchtung, dass damit Fördermittel für einen Breitbandausbau blockiert werden, der Anbieter seine Absicht vielleicht später doch nicht realisiert oder realisieren kann und die Gemeinde am Ende auf der Standspur der Datenautobahn liegen bleibt. "Im Moment kann ich dazu konkret noch nichts sagen. Aber wir werden uns mit einem Vertreter dieses Unternehmens am 22. November zusammensetzen, um belastbare Fakten zu besprechen", sagt Eppendorfs Bürgermeister Axel Röthling.

Auch in anderen Kommunen laufen die Netzanalysen und Markterkundungen der TKI. In Flöha rechnet man im November mit Resultaten. Bereits für den 7. November ist das nächste Treffen der Demisa-Initiative geplant. Die vom Augustusburger Bürgermeister Dirk Neubauer initiierte Plattform vereint die Vertreter von Städten und Gemeinden der Region. Ziel ist, den Breitbandausbau von der kommunalen auf die regionale Ebene zu heben, Möglichkeiten und Alternativen für die Installation schneller Internetverbindungen zu diskutieren. So plant die Stadt Augustusburg Übertragung des Internetsignals über die TV-Kabelnetze örtlicher Antennengemeinschaften sowie ein drahtloses Netz, bei dem die Straßenlaternen in der Altstadt, mit Router-Geräten ausgerüstet, Netzpunkte sind. (mit kbe)