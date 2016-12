Investitionen bei Otex Textilveredelung

erschienen am 21.12.2016



Flöha. Der neue Eigentümer der Firma Otex Textilveredelung in Flöha kündigt Investitionen in den Standort an und beendet damit für die 63 Mitarbeiter eine Phase der Ungewissheit. Investiert werden soll vor allem in die technische Ausstattung des Betriebes, der sich auf die Veredelung von Multifilamentgarnen spezialisiert hat und dessen Kernkompetenz das Färben ist. Die Kunstfasergarne werden bei Otex in Flöha texturiert, gefärbt und aufgespult. Etwa die Hälfte der Produktion geht in den europaweiten Export. Bereits vor der Wende waren im Flöhaer Texturseidewerk Kunstfasergarne hergestellt und veredelt worden. Mitte der 1990er-Jahre hatte Wilfried Ohlinger den Textilveredler Otex von Oberlungwitz und später auch den Tanneberger Betriebsteil nach Flöha verlagert. Im Sommer übernahm die Bauerfeind AG als einer der größten Otex-Kunden das Unternehmen von Ohlinger, der seit längerer Zeit einen Nachfolger gesucht hatte. (mbe)