Jahrelanges Engagement mit Eintrag ins Goldene Buch geehrt

Im Sportverein, bei der Feuerwehr oder auch auf dem Kultursektor - in Oederan gibt es unzählige freiwillige Helfer auf den verschiedensten Gebieten. Drei von ihnen wurden gestern Abend gewürdigt.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 12.11.2016



Oederan. Zum 8. "Tag des Ehrenamtes" sind gestern Abend im Oederaner Bürgersaal drei Einwohner der Stadt ausgezeichnet worden, die sich beispielgebend für ihre Vereine, die Stadt und die Ortsteile engagiert haben. Heidi Müller, Herbert Uhlmann und Christl Ambos erhielten den Ehrenamtspreis der Stadt Oederan und durften sich in das Goldene Buch der Kommune eintragen. Herbert Uhlmann fehlte krankheitsbedingt. Bürgermeister Steffen Schneider (Freie Wähler) würdigte in seiner Rede das Ehrenamt, das in der Stadt unerlässlich sei. Oederan könne zurecht stolz sein auf die Anzahl der Vereine, sagte das Stadtoberhaupt mit Blick auf den voll besetzten Saal. Elf Oederaner waren für die Ehrung vorgeschlagen worden.

Christl Ambos ist vom Kulturverein Kirchbach für die Ehrung nominiert worden. Als "Kirchbachmutter" sei sie die Begründerin einer nunmehr fast 25-jährigen Partnerschaft mit sechs Dörfern gleichen Namens in verschiedenen Regionen von Österreich, heißt es in dem Vorschlag. Die aller zwei Jahre in einem anderen Kirchbach stattfindenden Treffen zeugten von gewachsenen und gelebten Freundschaften. Die Idee dazu sei ihr beim Lesen einer Illustrierten gekommen, hatte die 76-Jährige einst verraten. Ein Artikel mit der Überschrift "In Kirchbach übernimmt Petrus die Schneegarantie" habe sie verblüfft: "Da bei uns kein einziges Krümel Schnee lag, schaute ich genauer hin und erfuhr so von unseren Namensvettern in Österreich." Christl Ambos war auch im Gemeinderat und der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbach aktiv. Zudem habe sie nach der Wende zu den Gründungsmitgliedern des Kulturvereins in dem Ort mit rund 200 Einwohnern gehört und sei damit maßgebend an der Entwicklung des Dorfes beteiligt gewesen.

Heidi Müller war von den Mitgliedern der Sportgemeinschaft Frankenstein vorgeschlagen worden. Sie sei seit 43 Jahren im Vorstand und habe 28 Jahre lang als Vorsitzende die Geschicke des Sportvereins geleitet, hieß es zur Begründung. Auf sie gingen viele Ideen und Initiativen für den Sport im Ort und zur Erhaltung des Vereins zurück. Im Frühjahr dieses Jahres hatte sie die Regie in dem Verein mit mehr als 80 Mitgliedern an Daniel Tschentscher übergeben. Sie bleibt aktiv. So widmet sie sich der Badmintongruppe und erst im August hatte sie den Gästen des Sportfestes wieder Gelegenheit gegeben, den Geschmack ihrer Klitscher zu bewundern.

Herbert Uhlmann gilt als Urgestein der Freiwilligen Feuerwehr Görbersdorf. Im nächsten Jahr begeht er sein 70-jähriges Dienstjubiläum. Davon habe er einige Jahrzehnte als Gerätewart Verantwortung getragen und noch immer nehme er aktiv in der Altersabteilung am Dienstgeschehen teil, heißt es in der Begründung für die Ehrung. Der Vorschlag dazu war gemeinsam von der Freiwilligen Feuerwehr Görbersdorf, dem Ortschaftsrat und dem Kaninchenzüchterverein eingereicht worden. In letzterem ist Uhlmann seit 1956 aktiv; unter anderem war er viele Jahre für Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Bisher geehrt wurden: 2009 Isolde Klausnitzer, Gotthard Nobis und Horst Schmidt sowie Frank Fiedler; 2010 Peter Fischer, Matthias Kaden und Reina Mratzek; 2011 Jürgen Brückner, Ina Kozanek und Inge Rümmler; 2012 Hans Joachim Beer, Fritz Nothnagel und Walfried Schulze; 2013 Marga Karasek, Werner Dressel und Lothar Reichelt; 2014 Horst Werner, Jens Kühn und Lothar Kühn; 2015 Bernd Reichelt, Kai Hertwig und Winfried Schuster.