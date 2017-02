Jeder fünfte Rentner arbeitet noch

Mehr als 3500 Menschen in Mittelsachsen hatten auch nach Erreichen der Regelaltersrente im Vorjahr einen Job. Die Gründe sind vielschichtig.

Von Jochen Walther

erschienen am 13.02.2017



Mittweida/Freiberg. Es ist geschafft. Nach 45 Arbeitsjahren bekommt Henry Opitz* seine wohlverdiente Rente. Doch Freude will bei dem 63-jährigen Mittelsachsen nicht aufkommen. Von den knapp 800 Euro Rente bleiben ihm abzüglich Miete gut 450 Euro zum Leben übrig. Er geht nebenbei einer Beschäftigung in einem Metallbetrieb nach. Mit dieser Situation ist er bei Weitem nicht allein. Immer mehr Rentner im Landkreis arbeiten geringfügig weiter.

Nach Zahlen der Agentur für Arbeit in Freiberg wurden im Juni des Vorjahres 3052 Menschen registriert, die auch nach dem Erreichen der Regelaltersgrenze einer geringfügigen Beschäftigung nachgingen. Im Vergleich zu 2010 sind das 778 Personen mehr. Das entspricht fast knapp 20 Prozent aller Minijobber im Landkreis. Auch die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten über der Altersgrenze ist kontinuierlich gestiegen. So hatten im Juni vergangenen Jahres 512 Frauen und Männer im Alter von 65 Jahren und älter eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit. "Das waren 237 mehr als im Juni 2010", sagt Antje Schubert, Sprecherin der Arbeitsagentur. Während im benachbarten Erzgebirgskreis vor allem Frauen in den vergangenen fünf Jahren von der Entwicklung stark betroffen waren, kann das Schubert für Mittelsachsen nicht bestätigen. "Bei uns sind es deutlich mehr Männer", sagt sie. Das liege vor allem daran, dass Senioren zwischen Penig und Neuhausen besonders im verarbeitenden Gewerbe und Handel, aber auch in den Wirtschaftszweigen Verkehr und Lagerwirtschaft gebraucht werden. Das bestätigt Steffen Beikirch, Sprecher der Komsa-Gruppe. In dem Hartmannsdorfer Unternehmen arbeiten derzeit sieben Frauen und Männer, die Rente beziehen. "Sie sind alle über 60 und helfen in der Fertigung, Administration, Logistik und in der betriebseigenen Kindertagesstätte", sagt Beikirch. Sie würden auch Engpässe im Schichtsystem sowie bei Urlaub und Krankheit abfedern.

Dass die meisten arbeitenden Senioren anonym bleiben wollen, ist nicht verwunderlich. Kaum einer der Betroffenen traut sich, über seine niedrige Rente zu sprechen. Viele haben Angst, Freunde und Nachbarn könnten davon erfahren. Das bestätigt die Sprecherin der Arbeitsagentur: "Es ist ein sehr sensibles Thema." Zugleich stellt sie klar, dass nicht allein die niedrigen Renten der Grund sind, weshalb Senioren weiter auf Arbeit gehen. So würden einige die Abwechslung zum Rentnerdasein zu schätzen wissen, andere wollen sich im Kopf fit halten. Das sieht Komsa-Personalchefin Katrin Haubold ähnlich: "Unsere Rentner verfügen über persönliche Kontakte und ganz viel Know-how. Sie freuen sich über den fortbestehenden Kontakt zu ihrem Unternehmen."

*Name von der Redaktion geändert