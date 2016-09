Jetzt geht's los: Augustusburger StraÃŸe bekommt neue Asphaltdecke

Jetzt geht's los: Augustusburger Straße bekommt neue Asphaltdecke

erschienen am 20.09.2016



Die Augustusburger Straße in Flöha ist seit gestern voll gesperrt. Begonnen wurde am Vormittag zunächst mit der Einrichtung der Baustelle (Foto links). Bis Ende November wird zwischen der Auffahrt zur Ortsumfahrung und der Kirchenbrücke die Fahrbahndecke saniert. Gebaut wird in zwei Abschnitten zunächst bis zur Eisenbahnbrücke und weiter von der Einmündung Bahnhofstraße bis zur Kirchenbrücke. Spürbare Verkehrsbehinderungen gab es gestern nicht. Viele Kraftfahrer nutzen die als offizielle Umleitung ausgewiesene Ortsumfahrung und die Chemnitzer Straße, wo eine Baustellenampel für Wartezeiten sorgt (Foto rechts). Für Anlieger und Linienbusse bleibt der Baustellenbereich auf der Augustusburger Straße befahrbar. Während des Asphalteinbaus in den Herbstferien wird die Baustelle aber für zwei Tage konsequent zu bleiben.