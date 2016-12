Jonny Nikolaus und die Rausche-Bärte

Eine Gruppe junger Leute aus Oederan macht gern Ausfahrten auf ihren Simson-Motorrädern. Doch die gestrige Tour gen Chemnitz wurde zu einer Weihnachtsgeschichte.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 07.12.2016



Oederan/Chemnitz. Der Weihnachtsmann fährt Schlitten. Mit Rentieren vorn dran. Ist bekannt. Was hingegen nicht jeder weiß: Der Nikolaus fährt "Simme". Das glauben Sie nicht? Dann fragen Sie mal in Schönerstadt nach. Bei Familie Nikolaus.

So heißen die wirklich, und sie werden regelmäßig darauf hingewiesen, dass der Nikolaus in ihrem Zuhause an jedem Tag im Jahr kommt. "Das ist nur einer von vielen Sprüchen, die wir uns sehr oft anhören dürfen", sagt Jonny Nikolaus und lacht. "Der 6. Dezember, der Nikolaustag also, ist dabei natürlich der Höhepunkt des Jahres. Am häufigsten werde ich dann gefragt, was ich den Leuten denn in die Stiefel stecken werde."

Ansonsten sei das Leben als Nikolaus allerdings nicht sonderlich anders als das von Menschen, die weniger weihnachtliche Nachnamen haben, sagt der 19-Jährige, der zusammen mit dem Rest der Familie Nikolaus im Oederaner Ortsteil Schönerstadt wohnt. Und so musste auch Jonny Nikolaus am Vorabend des 6.Dezember seine Schuhe ordnungsgemäß putzen und hoffen, dass sich am Morgen darauf ein kleines Geschenk darin findet. "Es war was drin", konnte er schließlich berichten. Im Gegensatz zu manchem hartnäckigen Zweifler konnte Jonny sicher sein, dass seine kleinen Geschenke von einem echten Nikolaus gebracht wurden. "Die Mutti war's" sagt er augenzwinkernd.

Doch was macht eigentlich ein 19-jähriger Nikolaus an einem 6. Dezember? "Er fährt Simme", sagt Jonny und muss schon wieder lachen. "Und zwar im Weihnachtsmannkostüm." Simme - das ist die unter Fans und Kennern übliche Abkürzung für die kultigen Motorräder der Marke Simson, die zu DDR-Zeiten in Suhl gefertigt wurden. Weihnachtsmannkostüm - das sind ein roter Mantel, eine Zipfelmütze, die auf dem Helm befestigt wird, und ein weißer Rauschebart, ebenfalls am Helm drapiert. In dieser Verkleidung haben Jonny Nikolaus und seine Freunde gestern Nachmittag einen Ausflug nach Chemnitz gemacht. "Einfach so", sagt er. "Die Idee dazu gab es schon länger, jetzt hat es mal geklappt."

Denn die Mokicks Oederan, so nennen sich die Simson-Fans, unternehmen regelmäßig Ausfahrten und drehen Videos darüber. "An Weihnachten wollen wir die ins Internet stellen, also musste auch eine Fahrt in den passenden Kostümen dabei sein", sagt Jonny, der mit seinem Nachnamen eigentlich gar keine andere Wahl hätte, als den Tross anzuführen. "Habe ich aber nicht", sagt er. "Die Idee hatte die Simson-Truppe aus Chemnitz, und das Datum passt halt besser als der 24. Dezember. Da haben wir schon etwas anderes vor."

Am Zielort in Chemnitz war die Nikolaus-Tour für die sechs Oederaner übrigens noch lange nicht beendet. Vielmehr ging sie erst richtig los. Denn in der Innenstadt trafen sich die Simson-Fans mit zahlreichen Gleichgesinnten, um dann gemeinsam rund um den Weihnachtsmarkt zu fahren. Mehr Nikolaus-Tag ging eigentlich nicht.