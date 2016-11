Junge Brandbekämpfer lernen: Ohne Teamarbeit klappt nichts

36 Mitglieder der Jugendfeuerwehren Oederan, Augustusburg und Gahlenz haben am Wochenende gemeinsam geübt. Doch das war nicht alles.

Von Heike HUbricht

erschienen am 14.11.2016



Oederan. Gar nicht so einfach, die Saugleitungen miteinander zu verbinden. Wenn die Aufgabenverteilung vorher nicht festgelegt ist, klappt es mit den Ringkuppeln nicht - oder nur sehr langsam. Das haben die 36 Teilnehmer des Jugendfeuerwehr-Wochenendes in Oederan gelernt. Die 8- bis 18-Jährigen aus Augustusburg, Gahlenz und Oederan, die in bunt zusammen gewürfelten Mannschaften agierten, übten sich auch in Teamarbeit.

Beim Stationsbetrieb am Freitagabend im Gerätehaus gehörte neben Erster Hilfe und Brandbekämpfung das Saugleitung-Kuppeln zu den Aufgaben. Samuel Franz aus Augustusburg war einer der 13 Betreuer. Er berichtet: "Beim ersten Durchgang liefen noch alle wild durcheinander herum, beim zweiten war es schon besser, und beim dritten Versuch hat es super geklappt." Zwischen den einzelnen Durchgängen habe er ausgewertet und auf Fehler hingewiesen. "Am Ende waren wir alle zufrieden", so der 20-Jährige.

Seit zwölf Jahren finden zweimal im Jahr Jugendfeuerwehr-Wochenenden statt, im April in Augustusburg und im November in Oederan. Samuel Franz war schon als Achtjähriger mit von der Partie. "Und ich freue mich noch heute jedes Jahr darauf", sagt der Augustusburger.

Das Programm für die drei Tage war den Teilnehmern im Vorfeld nicht bekannt. "Es soll immer eine Überraschung sein", sagt Marco Schaffarschick, Pressewart der Freiwilligen Feuerwehr Oederan. Diesmal stand am Sonnabend nach der Übernachtung auf Feldbetten in der Feuerwache ein Ausflug in die Landeshauptstadt an. Mit einem Bus fuhren die jungen Brandbekämpfer zum Depot der Berufsfeuerwehr im Dresdner Stadtteil Striesen. Dort lernten sie den Alltag eines Berufsfeuerwehrmannes kennen und erlebten den Start der Feuerwehrleute zu zwei Einsätzen. Nach einem Abstecher in den Zoo und ihrer Rückfahrt nach Oederan verlebten sie einen gemütlichen Abend im Gerätehaus - mit Spielen, Lagerfeuer und Knüppelkuchen.

Die Bilanz von Pressewart Schaffarschick: "Ich habe schon viel positives Feedback von den Kindern und ihren Eltern erhalten." So ein Wochenende schweiße zusammen. Das sei jetzt schon bei gemeinsamen Einsätzen mit der Gahlenzer Feuerwehr zu spüren: "Viele kennen sich aus Jugendfeuerwehr-Zeiten. Da klappt die Zusammenarbeit besser."