Kältefrust statt Frühlingsgefühle

Der Winterdienst ist wieder im Einsatz, es gab dennoch viele Unfälle. Die Kleingärtner sollen sich in Geduld üben, und die Landwirte müssen ihre Pläne ändern: Das kalte Wetter hat seine Folgen.

Von Knut Berger und Thomas Reibetanz

erschienen am 19.04.2017



Flöha. Der Winter ist zurück. Mit dicken Schneeflocken am gestrigen Vormittag und Abend sowie angekündigten Minustemperaturen in der Nacht zu heute verhagelt das Wetter nicht nur den Ferienkindern die Laune. Auch verschiedene Betriebe oder Vereine, die im Freien tätig sind und eigentlich mit wärmeren Temperaturen gerechnet hatten, stellt der Kälteeinbruch vor kleinere Probleme. Sogar der Winterdienst wurde reaktiviert.

Der Bauhof: Die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Leubsdorf wollten sich gestern ursprünglich mit voller Kraft dem Bau des Spielplatzes an der Grundschule widmen. Nach dem Schneefall vom Vormittag wurde entschieden, einen Multicar für einen eventuellen Wintereinsatz flottzumachen. Die Kollegen einer Tiefbaufirma haben sich allerdings in Eppendorf nicht von den Flocken bremsen lassen. Sie errichten seit gestern eine neue Entwässerungsrinne auf der Wiesenstraße im Bereich der Zufahrt zum Freibad.

Die Straßenmeisterei: Seit Ostersonntag wurde wieder Salz auf die Straßen gebracht, um Glatteis zu verhindern. Allein die Mitarbeiter der Meisterei Brand-Erbisdorf hätten neun Tonnen Salz gestreut, sie waren auch gestern im Einsatz. Zudem wurden in diesem Bereich und auch durch die Straßenmeistereien Freiberg, Hainichen und Mühlau mit insgesamt zehn Fahrzeugen Kon-trollfahrten durchgeführt.

Die Landwirte: In der Kartoffellager- und Handelsgenossenschaft "Unteres Erzgebirge" Großwaltersdorf hat die Wettersituation den Arbeitsplan durcheinandergebracht. Vor Ostern hatten die Kollegen des landwirtschaftlichen Betriebs damit begonnen, die ersten Kartoffeln in die Erde zu bringen. Doch gestern blieben die Maschinen in der Garage. "Es ist auf den Feldern auf der einen Seite viel zu nass. Und auf der anderen Seite können wir bei dieser geringen Bodentemperatur die Knollen nicht in die Erde bringen", sagt die stellvertretende Vorstandschefin Monika Wildner. Durch diese Witterung sei der Arbeitsplan zwar nicht völlig in Frage gestellt. "Allerdings dauert es auch vier Wochen, um auf 170 Hektar Anbaufläche die Kartoffeln einzubringen. Deshalb hoffen wir auf eine möglichst schnelle Besserung der Lage."

Die Kleingärtner: Für einen erfahrenen Kleingärtner dürfte die aktuelle Wettersituation keine Überraschung darstellen. Das sagt Günter Howitz vom Regionalverband der Gartenfreude Freiberg. "Bis zu den Eisheiligen im Monat Mai muss man schon mit Nachtfrösten rechnen. Erfahrene Kleingärtner dürften schnell etwas zum Abdecken ihrer kälteempfindlichen Pflanzen parat haben oder diese erst einmal wieder in die Laube getragen haben", sagt der Gartenexperte. Er sei sich sicher, dass viele Kleingärtner sprichwörtlich schon mit den Hufen scharren. Doch es sei aus meteorologischer Sicht ratsam, die Beine noch etwas stillzuhalten.

Der Reifenfachmann: Mario Weigelt von der Firma Auto und Reifenservice Weigelt in Eppendorf konnte durch das Winterwetter keinerlei Auswirkungen auf das Tagesgeschäft feststellen. "Der Schnee hat niemanden zur Änderung seiner Wechselpläne veranlasst. Alle Kunden, die einen Termin zum Reifenwechsel hatten, haben diesen auch in der Werkstatt in Anspruch genommen", sagte der Chef. Damit richteten sich viele Autofahrer eisern nach der Faustregel "Von O bis O", nach der Winterreifen von Oktober bis Ostern auf den Rädern bleiben sollten. Dass diese Regel aktuell aber nicht unbedingt zu befolgen ist, zeigen auch die vielen wetterbedingten Unfälle. Allein am gestrigen Vormittag nahm die Polizeidirektion Chemnitz 56 Unfälle auf, meist blieb es bei Blechschäden.

Der Golfplatz: In Gahlenz sieht man das aktuelle Wetter mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Da das Gras noch nicht so sprießt, müssen unsere Green- keeper auch noch nicht so viel mähen", sagt René Schmitt, Vorsitzender des Golfclubs Gahlenz, der das Areal seit Anfang des Jahres betreibt. "Andererseits kommen wir aber mit wichtigen Arbeiten wie dem Feinschnitt des Rasens nicht voran." Der Saisoneröffnung, die am 30. April und am 1. Mai mit einem gemeinsamen Fest mit der Gahlenzer Feuerwehr gefeiert wird, stehe aber nichts im Wege.

