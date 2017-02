Kia kollidiert mit Begrenzungsstein

erschienen am 11.02.2017



Grünberg. Eine 77-jährige Fahrerin ist mit ihrem Wagen am Samstagnachmittag auf der S223 in Grünberg in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Begrenzungsstein kollidiert. Nach ersten Angaben überschlug sich der Kia und kam auf seinen Rädern zum Stehen. Die Fahrerin wurde von Ersthelfern befreit und dann dem Rettungsdienst übergeben. Sie kam verletzt ins Krankenhaus.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Die Straße war für zirka zwei Stunden halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde am Unfall vorbeigeleitet. (smc/fp)