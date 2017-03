Klartext statt Polizeikontrollen

Etliche Autofahrer haben die Sperrscheiben an einer Baustelle in Schellenberg ignoriert. Der Bauleiter hat darauf reagiert. Seine Plakate mit ironischen Texten haben Erfolg.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 08.03.2017



Schellenberg. Irgendwann hat es Denny Zöller dann doch gereicht. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung seiner Firma Swing Tiefbau GmbH aus Großrückerswalde setzte sich der Bauleiter zusammen, um ein alltäglich auftretendes Problem in seiner Branche zu bekämpfen. "Wir haben immer wieder das Ärgernis, dass Autofahrer die Sperrscheiben an unseren Baustellen ignorieren und einfach durchfahren", sagt der 38-Jährige. "In Schellenberg war es aber besonders schlimm."

Dort wird seit Herbst die Straße am Höllberg saniert. "Es gibt die Absprache, dass wir den Linienverkehr, also Busse, durchlassen", sagt Zöller. "Leider denken viele Autofahrer: Wenn ein Bus durchpasst, müssen sie auch durchfahren können." Die Firma habe ihre Arbeitsabläufe an die Fahrpläne angepasst. "Das ist anspruchsvoll genug", sagt Zöller. "Wir können nicht auch noch bei jedem Schritt aufpassen, ob ein Auto kommt."

Die Mitarbeiter seiner Firma seien angewiesen, uneinsichtige Autofahrer in ruhigem Ton darauf hinzuweisen, dass das Befahren einer Baustelle für alle Beteiligten gefährlich ist. "Das haben sie auch gemacht, genützt hat es wenig", sagt Zöller. Also ist er kreativ geworden und hat eigene Stoppschilder entworfen. Oder besser: ganze Stopp-Plakate. In verschiedenen Sprachen weisen die jetzt darauf hin, dass eine Sperrscheibe eben nicht bedeutet, dass der ein oder andere doch durch die Baustelle fahren kann.

Klartext, mit Ironie gemixt, statt des Beamtendeutschs der Straßenverkehrsordnung. Dazu der etwas provokante Hinweis: "Für alle, die nur Singen und Klatschen in der Schule hatten." Genau diese Art der Ansprache scheint Wirkung zu zeigen. "Wer will schon derjenige sein, der ausgerechnet dieses Plakat nicht versteht? Ein cooles Schild zu ignorieren, ist offenbar peinlich", sagt Zöller und lacht. "Aber im Ernst: Die Plakate wirken. Es fahren deutlich weniger Autos durch die Baustelle." Und so sollen die Prototypen bald auch an anderen Baustellen der Firma hängen.

Mit dem Auftraggeber der Baumaßnahme, dem Sächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), sei die ungewöhnliche Beschilderung abgesprochen, sagt Zöller. Isabel Siebert, Pressesprecherin des Lasuv, befürwortet zudem, dass die Plakate für Gesprächsstoff sorgen. "Das Ignorieren der Sperrscheiben ist auch bei uns ein Dauerthema", sagt sie. "Es ist in unserem Interesse, dass mal aus Sicht der Baubetriebe berichtet wird, wie hinderlich das Ignorieren der Vollsperrung ist."

Und gefährlich ist dieses Verhalten obendrein, wie sich erst im Herbst vergangenen Jahres zeigte, als es auf einer Baustelle an der Augustusburger Straße in Flöha zu gefährlichen Situationen für Bauarbeiter kam, als Autofahrer immer wieder trotz Vollsperrung durch die Baustelle fuhren. Erst verschärfte Kontrollen der Polizei führten zu einer Entschärfung der Situation.

"Diese Kontrollen könnten wir auch anfordern, aber die helfen nur kurzzeitig", sagt Denny Zöller. "Es spricht sich ja rum, dass kontrolliert wird." Für die Geschäftsleitung der Swing Tiefbau GmbH sei es das wirklich letzte Mittel, die Polizei als Unterstützung holen zu müssen. "Die Beamten haben doch Wichtigeres zu tun", sagt Zöller.

Also wurden die Plakate entworfen, die im Übrigen nicht nur die Bauarbeiter vor Unfällen, sondern auch die Autofahrer vor teuren Folgen einer unerlaubten Fahrt schützen sollen. "Kommt es in einer Baustelle, die mit einer Sperrscheibe deutlich kenntlich gemacht wurde, zu einem Unfall, haben die Autofahrer eine erhebliche Mitschuld bis hin zur alleinigen Schuld", sagt Frank Schubert, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Chemnitz. "Da es sich in diesem Fall um eine Baustelle mit behördlich angeordneter Sperrung handelt, begeht der Fahrer zudem eine Ordnungswidrigkeit."

Einfach an die Beschilderung halten, wäre also die sicherste Variante. Für alle Beteiligten.