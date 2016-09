Klein-Erzgebirge spaltet die Oederaner

Die "Freie Presse" wollte in einer groß angelegten Umfrage wissen: Wie lebt es sich in der Stadt und den Ortsteilen? Gut, sagten viele. Aber ...

Von Eva Marie Stegmann

erschienen am 17.09.2016



Oederan. Was die Menschen in Oederan mit den Ortsteilen Gahlenz bis Frankenstein zufrieden macht, was sie sich wünschen, was sie sorgt - das wollte "Freie Presse" in einer Umfrage wissen. Tausende Haushalte erreichte der Fragebogen mit über 20 Fragen, die mit Noten von 1 (Sehr gut/wichtig) bis 5 (Sehr schlecht/unwichtig) beantwortet werden konnten. Zusätzlich war Platz für Hinweise. Die Resultate liegen vor. "Freie Presse" hat besonders auffällige Ergebnisse der nicht-repräsentativen Umfrage unter die Lupe genommen.

Wohlfühlen:Bevor die sieben Komplexe von Familienfreundlichkeit bis Handel abgefragt wurden, startete der Bogen mit der sicherlich wichtigsten, aber subjektiven Frage: Wie wohl fühlen sich die Bürger in ihrer Stadt und den Ortsteilen? Eine deutliche Mehrheit antwortete hier mit überwiegend gut. Das heißt aber nicht, dass die Befragten nichts an Oederan auszusetzen hätten.

Klein-Erzgebirge: Das Klein-Erzgebirge spaltet die Teilnehmer der Umfrage. 57 Prozent halten das Fortbestehen des Miniaturenparks noch für überwiegend wichtig. Seit Jahren steckt der Park in den roten Zahlen. Die Stadt schießt jährlich fünfstellige Summen zu, 2016 waren es 15.000 Euro, und stundet Mieten für vom Verein genutzte Objekte. Einigen Vereinsmitgliedern ist das nicht genug. "Die Debatte ist mit vielen Emotionen besetzt", sagt Bürgermeister Steffen Schneider (Freie Wähler) kürzlich. Dass die Stadt das Klein-Erzgebirge stärker unterstützt, wollen laut der Umfrage 43 Prozent. 33 Prozent halten die Idee für überwiegend schlecht. Daran, dass sie den Park nicht als attraktiv wahrnehmen würden, kann es nicht (nur) liegen, denn das sagen nur 16Prozent. Warum dann, das gilt es herauszufinden. Hier zwei ausgewählte Begründungen: "Es ist zu teuer", schrieb ein Teilnehmer auf den Fragebogen. Ein zweiter vertritt die Meinung: "Ein Unternehmen muss sich selbst tragen."

Jugendliche: Dass in Freizeitmöglichkeiten investiert wird, vor allem für Jugendliche, damit sind die befragten Oederaner schon eher einverstanden. 37 Prozent beurteilten die Angebote für junge Leute als überwiegend schlecht. Viele hatten Wünsche wie ein Kino, Mini-Golf und eine Disco. Die vorhandenen Veranstaltungen im Spital und im Bürgersaal reichen den Oederanern nicht. Als "einseitig" bezeichnete ein Befragter die Lesungen oder Konzerte. Die Angebote für Radfahrer ordneten über 40 Prozent als überwiegend schlecht ein. Mehrere wünschen sich einen Radweg um Oederan und Görbersdorf.

Handel und Versorgung: Das Angebot an Geschäften erhält im Schnitt ein "befriedigend". Die Entfernung zur nächsten Einkaufsmöglichkeit bewertete eine Minderheit von 15 Prozent mit überwiegend schlecht, die meisten waren damit zufrieden, was bedeutet: In der Stadt ist alles für den täglichen Bedarf auf kurzen Wegen erreichbar. Noch. Der Edeka zieht Ende des Jahres weg aus dem Einkaufscenter "Zur Stanze" in der Innenstadt an den Ortsausgang Richtung Oberschöna. Davor haben viele Senioren Angst, die es danach mit dem Rollator oder schmerzenden Knien schwieriger haben könnten, Alltagseinkäufe selbst zu machen. Aber auch jüngere Menschen sehen dem Wegzug des Edeka mit Sorge entgegen. Solidarisch notierte ein jüngerer Umfrageteilnehmer, dass die Stadt sich für eine alternative Einkaufsmöglichkeit einsetzen soll - der Senioren wegen.

Regio-Express: Unzufrieden mit der Bus- und Bahnverbindung ist nur jeder Vierte. Eine überwältigende Mehrheit von 77 Prozent wünscht sich jedoch, dass der Regio-Express Dresden-Hof einen Halt in der Stadt einlegt. Im Dezember 2014 ist der aus dem Fahrplan gestrichen worden. Nach einem Betreiberwechsel 2016 keimte neue Hoffnung auf. Oederans Bürgermeister hatte mit Kreisräten erwirkt, dass die Situation neu analysiert wurde. Vergebens.

Ortsumgehung: Bis 2016 vertrat der Stadtrat die Ansicht, dass die Oederaner keine Ortsumfahrung wollen. Erst durch das Engagement einer Reihe von Bürgern und der Bundestagsabgeordneten Veronika Bellmann (CDU) kam die Umfahrung wieder auf die Tagesordnung. Die Ergebnisse der Umfrage von "Freie Presse" untermauern das Ja zur Ortstrasse: Nicht nur, dass sich fast zwei Drittel dafür aussprachen. Neben dem Edeka wurde auch kaum ein Thema so oft in den zusätzlichen Anregungen der Teilnehmer erwähnt. Bald fällt die Entscheidung im Bundestag, welche Priorität die Trasse unter den vielen anderen Bauprojekten haben wird. Doch möglicherweise muss sie ganz neu geplant werden (siehe Seite 10).

Ärzte: 77 Prozent schätzen die Anzahl an Hausärzten als überwiegend gut ein. Die Erreichbarkeit der Fachärzte sorgt für Missmut. Gewünscht werden Haut-, Augenärzte und Orthopäden. Einigen fehlt das Krankenhaus Frankenberg. Das haben sie mit den Frankenbergern gemeinsam, die laut "Freie Presse"-Umfrage "Wie lebt es sich in Frankenberg" zu 50 Prozent unzufrieden mit dem Angebot in anderen Kliniken sind.

Arbeitsumfeld: Zu diesem Thema haben sich wenige Teilnehmer geäußert, was sicherlich daran liegt, dass etwa die Hälfte im Rentenalter ist. Ein Wunsch sind arbeitnehmerfreundliche Kita-Öffnungszeiten.

Modellprojekt: Einen Schritt in diese Richtung macht eine Einrichtung gerade: Die Kita "Sonnenland" nimmt als einzige Kita im Landkreis an einem Pilotprojekt teil, hat die Öffnungszeiten auf 18.30 Uhr ausgedehnt. Das kam bei denjenigen, die die Fragen von "Freie Presse" beantworteten, gut an. Die Mehrheit bewertete das Projekt als überwiegend gut, drei Prozent als schlecht.

