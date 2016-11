Klein-Erzgebirge will wieder mehr Glanzlichter setzen

Mit neuer Leitung und neuen Ideen hoffen die Betreiber des Oederaner Miniaturparks auf steigende Gästezahlen. Auch die Stadt will weiter helfen. Aber nur, wenn die Kommunikation stimmt.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 21.11.2016



Oederan. Steffen Schneider ist kein Mann der großen Gesten. Umso beachtlicher ist eine Handbewegung des Oederaner Bürgermeisters zu deuten, die er im Gespräch über die Zukunft des Miniaturparks "Klein-Erzgebirge" machte. Mit einer Wellenbewegung, die am Ende klar nach oben zeigte, beschrieb er die Zusammenarbeit zwischen seiner Stadtverwaltung und den Betreibern des Parks. "Wir waren mal ziemlich weit unten, aber jetzt geht es bergauf", sagte Schneider dazu.

Trotz der positiven Worte: Der älteste Miniaturpark der Welt befindet sich weiter in einer schwierigen Lage. Nachdem die Besucherzahlen von einst rund 250.000 in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen sind und 2015 nur noch die 40.000er-Marke erreichten, gab es Anfang dieses Jahres Gerüchte über eine drohende mögliche Insolvenz der Betreiber-Gesellschaft. Nicht zuletzt durch finanzielle Hilfen der Kulturraumförderung und der Stadt konnte diese verhindert werden, ein leichtes Jahr hatte der Miniaturpark aber auch 2016 nicht.

"Die 40.000 Besucher werden wir wohl wieder erreichen. Das ist aber keine gute Zahl", zog Horst Drichelt Bilanz. Er ist Vorsitzender des Vereins Klein-Erzgebirge und Geschäftsführer der Betreibergesellschaft. Noch. Denn zur Gesellschafterversammlung Ende vergangener Woche kündigte der 66-Jährige seinen Rückzug von der Spitze der GmbH an. Nachfolger soll sein Sohn Stefan werden.

Damit beendet Drichelt ein, wie er es nennt, Konstrukt, das nach seinen Aussagen einer der Gründe für die finanziellen Probleme des Miniaturparks war. "Die Gründung der GmbH war notwendig, hat aber zu vielen Problemen geführt. Wir brauchen dort eine neue Leitung. Ich selbst möchte mich wieder mehr auf die Vereinsarbeit konzentrieren und zum Beispiel Führungen durch den Park anbieten."

Neben der neuen Leitung, die nach Lösungen für den Schuldenabbau sucht, sollen neue Projekte im Park mehr Besucher anlocken. So soll die China-Ausstellung am Eingang durch eine heimatbezogene Schau ersetzt werden. Auch neue Modelle aus Sachsen sollen für Aufmerksamkeit sorgen. Zudem soll es mehr interaktive Modelle geben, an denen die kleinen Besucher Fahrzeuge oder Männlein in Bewegung setzen. Bereits in diesem Jahr wurden unter anderem Gartenbahn und Spielplatz erweitert.

Bürgermeister Schneider (Freie Wähler) sicherte zudem weitere Unterstützung zu. "Weil es wieder eine bessere Kommunikation zwischen Verein und Stadtverwaltung gibt, konnten wir im Stadtrat über ein konkretes Gesamtkonzept sprechen und neben dem jährlichen Zuschuss von 17.000Euro auch einer Stundung anderer Kredite zustimmen."

Das Team des "Klein-Erzgebirge" hofft nun auf viele Besucher bei den "Glanzlichtern". Die Veranstaltungsreihe an allen Adventswochenenden bietet neben einem besonderen Weihnachtsmarkt Konzerte. "Wir brauchen viele Besucher. Und haben uns sehr viel Mühe gegeben, dass sich der Besuch lohnt", so Drichelt.