Kleingärtner in Aufruhr

erschienen am 13.04.2017



Flöha. Flöhaer Kleingärtner sind in diesen Tagen nicht sicher. Kriminelle haben es offenbar auf ihre Lauben abgesehen. Zersplitterte Gartentore, aufgehebelte Türen, zerstörtes Mobiliar - die Einbruchsspuren an den Häuschen in der Flöhaer Kleingartenanlage "Sonniges Flöha" an der Erdmannsdorfer Straße waren am Donnerstagmorgen nicht zu übersehen. Wie die Polizeibeamten protokollierten, müssen zwischen Mittwoch, gegen 20 Uhr, und Donnerstag, gegen 8.30 Uhr, unbekannte Täter auf Raubzug in der Anlage unterwegs gewesen sein. In 13 Gärten wurden Zerstörungen und Einbruchsspuren festgestellt. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen ein Hochdruckreiniger und eine Angelausrüstung. Den dabei entstandenen Schaden schätzte die Chemnitzer Polizei später auf einige tausend Euro. Laut Polizei wurde in derselben Nacht auch die Gartenanlage an der Metzdorfer Straße in Frankenberg von Dieben heimgesucht. Aufgebrochen wurden 14 Lauben. Gestohlen wurden zwei Gasflaschen, ein Gasbrenner, ein Radio sowie diverse alkoholische Getränke im Wert von etwa 200 Euro entwendet, heißt es im Polizeibericht am Karfreitag.

Erst vor gut einer Woche war in der Flöhaer Anlage "Reichsbahnfeld" in 13 Lauben eingebrochen worden. Gestohlen wurden Werkzeuge, Werkzeugmaschinen und eine Schubkarre. Der Sachschaden wurde auf 2600 Euro, der Wert des Diebesguts auf 1500 Euro geschätzt. Ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen ist nicht auszuschließen. (vt, ka)