Kochen mit Freude und Freunden

Susie Benz hat sich in Hennersdorf mit einer Kochschule selbstständig gemacht. Es war die beste Entscheidung, sagt sie.

Von Claudia Dohle (Text und Fotos)

erschienen am 19.12.2016



Hennersdorf. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt: Ganz langsam und mit ausreichend Abstand soll der Zucker auf der Crème brûlée mit dem kleinen Brenner erhitzt werden. "So wird der Zucker karamellisiert und schön knackig", sagt Susie Benz zu den Teilnehmerinnen ihres Kochkurses. Zwei Stunden lang haben die 20 Frauen zusammen gekocht, stellten würziges Currypulver selbst her und verspeisten anschließend in gemütlicher Runde die orientalischen Würzkartoffeln mit Dip sowie die Crème brûlée mit knackig-karamelisiertem Zucker.

"Der Kochabend gehört zur Reihe des lebendigen Augustusburger Adventskalenders, bei dem an jedem Tag um 17 Uhr ein Geschäft oder eine Privatperson in Augustusburg und den Ortsteilen ihre Türen für Besucher öffnet", sagt Susie Benz. Schnell waren die begehrten Plätze zum Kochabend vergriffen. "Ich war bereits im Vorjahr dabei. Es hat viel Spaß gemacht und ich habe das Rezept aus dem vergangenen Jahr bereits einige Male nachgekocht", erzählt Monika Heilmann, die an diesem Abend für die Herstellung des Dips verantwortlich war.

"Es war die beste Entscheidung, mich vor sechs Jahren selbstständig zu machen. Seit dem geht es jedes Jahr bergauf", erzählt Susie Benz. Mit ihrer Firma Empanada hat sich die gebürtige Paraguayerin weit hinaus über den Augustusburger Ortsteil Hennersdorf einen Namen gemacht. "Der Name Empanada stammt von einem südamerikanischen Gericht, einer gefüllten Teigtasche", erzählt Susie Benz, die sich Räumlichkeiten für ihre Firma im Hennersdorfer Werk- und Studienzentrum angemietet hat. Nachdem sie 1995 ins Erzgebirge zog, meldete sie sich umgehend im Heimatverein an. "Ich bot an, beim Glockenfest Empanadas zu backen", sagt sie. Das exotische Gebäck hat mittlerweile einen festen Platz zwischen Bratwurst und Glühwein gefunden. "Für mich stand fest, dass meine Firma diesen Namen bekommt", sagt die 55-Jährige. Neben Catering bietet sie Kochkurse für Erwachsene und Kinder an. "Ab zehn Personen kochen wir dann gemeinsam exotische Gerichte in meiner Küche", sagt die dreifache Mutter.

Nachdem Anfang des Jahres ihre neue Idee einer "Musikalisch-kulinarischen Reise um die Welt" sehr gut angenommen wurde, gibt es im Januar eine zweite Auflage dieser besonderen Veranstaltung, bei der Besucher einen heiteren Abend mit Musik und gutem Essen verbringen. "Frank Unger, Tenor am Eduard-von-Winterstein Theater in Annaberg-Buchholz, Sopranistin Heike Eva Weiß aus Erdmannsdorf sowie Ilze Jaunzeme aus Lettland am Klavier sorgen für einen unterhaltsamen Abend mit der Operette "Zum Weißen Rößl am Wolfgangsee", erzählt Susie Benz, die den Besuchern zwischendurch ein mehrgängiges Menü serviert. "Bereits am 26. Dezember wird es beim Werk- und Studienzentrum einen gemütlichen Abend mit Empanadas, Langos und Glühwein geben. Der Erlös dieses Abends geht an den Augustusburger Verein Open Hearts, der sich für eine Krankenstation in Kenia einsetzt", sagt Susie Benz.

Termine 26. Dezember, 17 bis 20 Uhr im Werk- und Studienzentrum, gemütlicher Weihnachtsabend; 4. Januar, 19.30 Uhr Musikalisch kulinarischer Besuch im Weißen Rößl www.empanada-essenservice.de