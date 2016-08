Kollision zwischen Pkw und Notarztwagen - Zeugen gesucht

erschienen am 01.09.2016



Flöha. Ein Pkw ist am Donnerstagvormittag auf der B 180 zwischen Flöha und Erdmannsdorf mit einem Notarzteinsatzfahrzeug zusammengestoßen. Der Fahrer des Rettungswagens war mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn unterwegs. Auf der B 180 kurz nach dem Abzweig nach Euba überholte er gegen 11 Uhr einen Pkw, der am Straßenrand ordnungsgemäß anhielt. Ein entgegenkommender Toyota-Fahrer übersah und überhörte offenbar das Notarzteinsatzfahrzeug. Der 76-jährige Pkw-Fahrer sowie eine Insassin mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 30-jährige Fahrer des Einsatzfahrzeugs blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Die B 180 musste voll gesperrt werden. Die Polizei sucht Unfallzeugen unter Telefon 0371 387495808. ( cgub/fp)