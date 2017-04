Kommunen der Region stecken viel Geld in ihre Spielplätze

Wie viel genau Städte und Gemeinden im Altkreis für die Lieblinsareale ihrer Jüngsten ausgeben, schwankt stark. Das hat vor allem einen Grund.

Von Michael Kunze

26.04.2017



Flöha. Die Osterferien sind vorbei und das Wetter derzeit frisch. Doch die Kommunen im Altkreis Flöha haben die zurückliegenden Monate zu mehr als Frühjahrsputz genutzt, um ihre Spielplätze für die neue Saison aufzupeppen. Ein Überblick.

Niederwiesa: Sorgenkind der Gemeinde ist der Niederwiesaer Waldspielplatz am Jagdweg, auf dem laut Bürgermeisterin Ilona Meier (parteilos) nicht nur Geräte gesperrt, sondern mehrere zurückgebaut werden mussten, so schlecht war der Zustand. Abhilfe ist dieses Jahr in Sicht, sollte Fördergeld fließen. Für 32.700 Euro, davon 13.200 Euro aus Eigenmitteln, soll das Areal erneuert werden. Auch auf dem auf Pachtgrund - daher gibt es keine Fördermittel - befindlichen Spielplatz an der Niederwiesaer Kirchstraße ist im März Hand angelegt worden. Eine Wippe und ein Surfbrett für 2500 Euro, die 2016 angeschafft wurden, hat der Bauhof aufgebaut. 2018 plant die Gemeinde, wenn Fördermittel fließen, 22.000 Euro in ihre Plätze zu stecken, den Löwenanteil in den im Wiesengrund. Schon aktiv war der Bauhof in Lichtenwalde an der Gartenstraße, wo ein Zaun als Zusatz- sicherung zur Anwohnerstraße errichtet wurde. Hinzu kamen ein neuer Anstrich an Bänken und Tischen, wo nötig, frischer Sand und erneuerter Fallschutz.

Eppendorf: Dass laut Bürgermeister Axel Röthling (SPD) alle öffentlichen Spielplätze der Gemeinde "voll einsatzfähig" sind, ist auch der Hilfe von Vereinen zu danken, die einige Areale pflegten. Dankbar schaut er zudem auf den Neubau in Kleinhartmannsdorf 2016 zurück, der 20.000 Euro kostete und viel Eigenleistung aus dem Ort erforderte. 5000 Euro der Gesamtsumme kamen von Spendern, die auf einer Tafel gewürdigt werden. Ortsvorsteher Marcel Möckel wird sie am 1. Mai enthüllen. Doch nicht nur in Kleinhartmannsdorf wurde gearbeitet. Auch der Großwaltersdorfer Spielplatz sei instand gesetzt worden. Nun liege der Fokus auf den Kita-Plätzen. An der Einrichtung "Pfiffikus" sei Fördergeld von rund 170.000 Euro bewilligt worden, die Arbeiten laufen. Für die Kita "Regenbogen" wird ein Förderbescheid über rund 100.000 Euro erwartet; die Aussichten seien gut, dass es dort 2018 losgeht. Unterhaltungsmaßnahmen im Freizeitgelände am Bad sind abgeschlossen.

Leubsdorf: Als einer von zwei Spielplätzen der Gemeinde wurde der in Leubsdorf, da baufällig, im Herbst abgebaut. Zurzeit werden neue Geräte und Sitzgelegenheiten errichtet, dazu Grünflächen auf Vordermann gebracht. Bis Ende Mai soll laut Bürgermeister Dirk Fröhlich (CDU) alles fertig sein. Rund 37.500 Euro sind im Haushalt eingeplant. Für den zweiten, in Hohenfichte befindlichen Platz will der dortige Ortschaftsrat über Fördermittel und Spenden eine Schaukel anschaffen.

Augustusburg: Vier Spielplätze hat die Stadt; der an der Schlosszufahrt wurde gerade für rund 25.000 Euro neu gebaut. Zudem wird das Baugebiet "Schenkenstraße" einen weiteren Platz erhalten. "Insgesamt haben wir 2017 rund 25.000 Euro für Sanierung und Neugestaltung eingeplant", sagt Bürgermeister Dirk Neubauer (SPD). Hinzu kommen Spielanlagen von Kitas und Schule: In der Einrichtung "Buddelflink" sollen ein oder zwei Geräte für etwa 7000 Euro neu aufgestellt werden, da vorhandene vom Tüv beanstandet wurden und eine Reparatur unwirtschaftlich sei. Etwa 9000 Euro sollen investiert werden. Außerdem werde es an der Kunnersdorfer Bahnunterführung bald wieder einen kleinen Platz geben. Dazu seien noch Bodenarbeiten und Absprachen mit dem Grundeigentümer nötig. Standsicherheitsprobleme in Grünberg konnten durch Reparaturen behoben werden; auch dort seien weitere Geräte geplant.

Flöha: In Flöha wurde der Kleinkindspielplatz "Am Steinbruch" von März bis April instand gesetzt, sagt Andre Stefan aus der Stadtverwaltung. Wege mit Betonsteinpflaster wurden angelegt, Sand ausgetauscht, eine Wippe aufgestellt. Auf dem Spielplatz "Waldsiedlung" laufen Arbeiten an Außenanlagen und Einfriedung. "Hier soll auch eine neue Sitzgruppe aufgestellt werden", sagt er. Allgemein seien die acht öffentlichen Plätze der Stadt, von denen sich einer in Falkenau befindet, in "sehr gutem bis mittelmäßigem Zustand". In ihren Unterhalt investiere die Kommune jährlich 8000 Euro, 2017 zudem 5000 Euro für Geräteerwerb und -austausch, im kommenden Jahr 10.000 Euro.

Oederan: In Frankenstein und Memmendorf, wo sich je einer der vier kommunalen Oederaner Spielplätze befindet, erneuert die Stadt 2017 durch den Bauhof die Einfassungen, so Bauamtsleiterin Petra Wolf. Zudem werde derzeit auf den Grünflächen gearbeitet. Der Aufwand für Reparaturen halte sich, abgesehen vom Erlebnisspielplatz hinter dem Einkaufszentrum "Zur Stanze", wo mehr anfalle, in Grenzen. 7000 bis 8000 Euro stünden für derartige Arbeiten, einschließlich der Wasserwelten, bereit. Neuanschaffungen seien 2017 nicht geplant.