Lagerhalle in Flöha in Flammen

erschienen am 14.01.2017



Flöha. Eine Lagerhalle in Flöha hat am Freitagabend in Flammen gestanden. Feuerwehren versuchten den Brand zu löschen. Darüber informierte gegen 21 Uhr die Polizei.

Da die Lagerhalle unmittelbar in Nähe eines Mehrfamilienhauses an der Rudolf-Breitscheid-Straße steht, mussten die Bewohner wegen der Rauchgasentwicklung für etwa eine Stunde ihre Wohnungen verlassen, sagte Einsatzleiter Matthias Richter. Danach durften sie wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Lagerhalle brannte völlig aus. Die Ortsdurchfahrt B180 musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. (bj/grit/fp)