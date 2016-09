Landwirte setzen auf Kuhkomfort

Zwei regionale Milchproduzenten können sich über eine Auszeichnung vom Freistaat freuen. Um Geld ging es dabei allerdings nicht.

Von Eva Marie Stegmann

erschienen am 06.09.2016



Grünberg/Breitenau. Die Agrozuchtfarm Breitenau und der Landwirtschaftsbetrieb Schönherr in Grünberg sind für die tiergerechte Haltung ihrer Milchkühe ausgezeichnet worden. Ilka Steinhöfel vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, und Landwirtschaftsberater Gerald Thalheim suchten die Gewinner und ihre glücklichen Milchkühe gestern mit Urkunden, Blumen und lobenden Worten auf.

Mehr gab es nicht. Aber: Um Prämien geht es nicht im "Landeswettbewerb tiergerechte und umweltverträgliche Haltung in Sachsen", wie Ilka Steinhöfel erklärt. "Wir wollen die Aufmerksamkeit darauf lenken, auf welch hohem Niveau die Erzeuger mittlerweile in dem Punkt sind."

Kuhkomfort nennt Gerald Thalheim das mit einem Augenzwinkern. Bei Markus Schönherr, ausgezeichnet in der Kategorie "Ökohof" der sich auf Heumilch spezialisiert hat und je 60 Milchkühe und Jungrinder hält, sieht das so aus: Die Kühe leben in einem Stall, in dem sie sich frei bewegen können. Schlafen und Ausruhen können sie in einer Tiefliegebox auf einem Stroh-Kalk-Gemisch. Das ist das Non-plus-Ultra der Kuhmatratzen. Draußen wartet eine riesige Weide, auf der die Tiere jederzeit grasen können. Zu futtern gibt es ausschließlich ökologisch angebautes Gras im Sommer und Heu im Winter. Ohne chemische Dünger und Insektenvernichter.

Die Kommission war begeistert von Markus Schönherrs Kuhparadies. Den ersten Preis hat er dennoch verpasst. Denn: Die Prüfer, die sich mehrere Stunden in den insgesamt 18 teilnehmenden Betrieben aufhielten und umschauten, haben auch Zahlen für ihre Bewertung herangezogen. Und die zeigen, dass bei Markus Schönherr relativ gesehen mehr Vieh nachgezogen werden muss. Schönherr erklärte: "Wegen eines Virus', der durch Hundekot übertragen wird und zu Fehlgeburten führt. Damit kämpfen wir seit einigen Jahren." Im Jahr seien etwa acht Kühe betroffen. Betriebe ohne Weidehaltung hätten dieses Problem nicht, sagt der junge Landwirt, der 2009 auf Öko umgestellt hat. Das läuft gut. "Im Gegensatz zum konventionellen Milchpreis ist der Biomilchpreis abgekoppelt. Und es gibt keine Überproduktion, im Gegenteil." Heumilch würde sogar importiert, beispielsweise aus Österreich. Was den Prüfern bei Markus Schönherr außerdem gefiel, waren die Abtrennungen zwischen den Liegeboxen. Anstatt aus Metallbügeln bestehen die aus flexibler Plaste. "Wenn die Kuh dagegen rammelt, verletzt sie sich nicht." Verletzungen zu vermeiden war auch in der neu gebauten Milchviehanlage der Agrozuchtfarm Breitenau ein wichtiger Faktor. Mit der 3,5 Millionen Euro teuren Unterkunft bewarb sich der Betrieb in der Kategorie "neu gebaute Ställe". Der Bau hat im Vergleich zum früheren Stall beispielsweise breitere Gänge. "Dadurch können sich ranghöhere und rangniedrigere Tiere aus dem Weg gehen", erklärte Jens Braune, Leiter der Tierproduktion bei Agrozuchtfarm. Früher habe es oft Rangeleien gegeben. Die Liegeplätze sind komfortabler: Anstatt wie zuvor auf Sägespänen oder Gummimatten ruhen die Milchkühe jetzt ebenfalls auf dem bequemen Stroh-Kalk- Gemisch. Sie können sich besser ausstrecken. Die neue Milchviehanlage punktet außerdem mit Belüftungsanlage und hat keine Außenwände, nur Planen, was als tiergerechter gilt. Nicht nur die über 600 Tiere in Breitenau profitieren vom neuen Stall. Auch die Landwirte. Eine gesunde und glückliche Kuh leistet mehr. Seit der Umstellung gibt die Durchschnittskuh in Breitenau während der im Schnitt 36 Monate als Milchkuh 30.150 Liter Milch. Zuvor waren es 24.500.