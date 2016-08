Leben Sie gern in Niederwiesa?

Mit ihrem 800 Jahre alten Dorf sind die Bürger zufrieden. Aber im 21. Jahrhundert stehen noch eine ganze Menge Aufgaben an.

Von Eva Marie Stegmann

erschienen am 18.08.2016



Niederwiesa. Niederwiesa zele-briert derzeit mit dem 800-jährigen Bestehen vor allem die Vergangenheit. Doch welche Gründe gibt es für den Ort, die Gegenwart zu feiern? Was ist gut, was schlecht? "Freie Presse" hat eine Umfrage gestartet - mit überraschenden Ergebnissen.

Jung und alt: Aufwachsen in Niederwiesa macht offenbar Spaß. Die von "Freie Presse" befragten Kinder und Jugendlichen waren voll des Lobes auf ihren Ort und stellten vor allem Vereine, Naturbad und das Schloss Lichtenwalde in den Vordergrund. Die Befragten zwischen 20 und 45 Jahren gaben der Kita- und Schulversorgung gute Noten. Viele der Älteren ab 50 Jahren, die um ihre Meinung gebeten wurden, blickten zurück auf das Niederwiesa vor der Wende. Damals habe es mehr Geschäfte gegeben, acht Bäcker zum Beispiel, und mehr Arbeit.

Der Sportverein: In einer Sache waren sich alle einig: Der Sportverein Grün-Weiß ist unverzichtbar für den Ort. 650 Mitglieder schwitzen derzeit miteinander. Bei knapp 5000Einwohnern heißt das, fast jeder siebte Niederwiesaer ist dabei. Tendenz steigend. Der Verein bemüht sich erfolgreich um Kinder und Jugendliche. Bürgermeisterin Ilona Meier: "Der SV ist eine tragende Säule der Gemeinde." Aber es gibt ein Problem, die Turnhalle.

Die Turnhalle: Die Turnhalle, das monierten vor allem Eltern, sei viel zu klein für den immer größer werdenden Verein. Seit längerem ist ein Neubau Thema im Rathaus. Die Pläne, einen Teil des Lichtenwalder Barockgartens zu verkaufen und damit einen Neubau zu finanzieren, liegen derzeit auf Eis. "Die Turnhalle ist eines meiner Hauptziele, wir werden kämpfen", so Bürgermeisterin Ilona Meier (parteilos), die auf Antwort aus Dresden warte.

Der Supermarkt: Ein weiterer wunder Punkt ist der Supermarkt. Insbesondere ältere Niederwiesaer wünschen sich im Gespräch mit "Freie Presse" einen zweiten Einkaufsmarkt im Ort. Kommunen mit vergleichbarer Einwohnerzahl sind Augustusburg und Eppendorf. Augustusburg hat einen und Eppendorf drei Supermärkte. In Niederwiesa gibt es einen Investor, der den Bürgerwunsch nach einem weiteren Angebot erfüllen will. Aber die Mehrheit im Gemeinderat lehnt dies ab. Meier: "Ich bin dafür. Die Idee ist für mich nicht vom Tisch."

Bevölkerung: Von Ende 2014 zu Ende 2015 ist die Einwohneranzahl um 0,1 Prozent, also um elf Menschen, gesunken. Ein gutes Ergebnis? Ja. Denn: In den Vorjahren war Niederwiesas Bevölkerung deutlicher geschrumpft. Ende 2012 etwa lebten 56 Menschen weniger in dem Ort als Ende 2011 (1,1 Prozent), Ende 2013 40 weniger als Ende 2012. Der Blick nach links und rechts ergibt: Alle Kommunen in Mittelsachsen mit vergleichbarer Anzahl an Einwohnern haben laut Statistischem Landesamt mehr verloren.

Bauland: Könnte Niederwiesa den Trend umkehren und bald ein Einwohner-Plus verbuchen? Ilona Meier: "Es siedeln sich deutlich mehr Familien in Niederwiesa an als in den vergangenen Jahren." Bei der Umfrage von "Freie Presse" äußerten insbesondere Personen mittleren Alters den Wunsch nach mehr Bauland. "Nur so bringen wir junge Familien dazu, zu uns zu kommen", sagte Richard Hamann (27). Ilona Meier: "Das Problem ist, dass der Ort derzeit kein Bauland hat. Wenn Privatpersonen ihr Land zur Verfügung stellen, würden wir uns sehr freuen."

Zusammenhalt: Es gibt wunde Punkte im Ort. Dennoch: Dem Satz "Ich lebe gern in Niederwiesa" stimmten die von "Freie Presse" Befragten ausnahmslos zu. Rosemarie Maywirth (75): "Ich bin zugezogen aus Chemnitz. Erst wollte ich nicht. Jetzt möchte ich hier nicht mehr weg. Man redet miteinander, kennt sich, hilft sich und hält zusammen."

