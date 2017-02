Lehrer lassen nicht alles sausen

Prüfungsvorbereitung und lange geplante Vorhaben haben Vorrang - dieses Motto galt gestern trotz Streiks an vielen Schulen im Raum Flöha.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 09.02.2017



Flöha. Der sachsenweite Warnstreik im öffentlichen Dienst hat gestern auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb in der Region Flöha gehabt. Die Grundschule in Leubsdorf war hier die einzige staatliche Schule, die sich nicht an dem Ausstand beteiligte. Die Erstklässler seien gestern auf Rosts Wiesen zu Besuch gewesen, hieß es, auch die Bildungsgespräche in der Klassenstufe 4 seien bereits seit längerem geplant gewesen: "Daher wurde entschieden, auch die Klassen 2 und 3 ganz normal zu unterrichten."

Aber auch an den Einrichtungen, deren Lehrer sich an dem Arbeitskampf beteiligt haben, ging gestern "alles seinen geordneten Gang", wie es Uwe Heidrich von der Grundschule Augustusburg ausdrückte. "Wir haben schon seit einigen Jahren Erfahrung mit solchen Situationen", erklärte der Schulleiter. Er hatte einen Elternbrief geschrieben und hielt mit zwei Kollegen einen Notdienst aufrecht. 26 der 147Schüler seien am Morgen in die Schule gekommen und betreut worden, so Heidrich. Die Streikbereitschaft unter den Kollegen sei hoch: "Alle wollten mit nach Dresden fahren, einige sind aber auch krank."

Ähnlich sah es an der Seeber-Grundschule in Niederwiesa aus. Im Prinzip, sagte Schulleiterin Martina Mehner, haben auch die beiden Kolleginnen gestreikt, die gestern mit ihr in dem Haus an der Mühlenstraße die Stellung gehalten haben: "Aber wir müssen eine Betreuung gewährleisten." 21 der insgesamt 193 Schüler hätten davon gestern Gebrauch gemacht.

An der Grundschule Oederan wurden gestern gut 40 der 271 Mädchen und Jungen beschäftigt; alle anderen waren zu Hause oder bei Angehörigen geblieben. Die Oberschule im gleichen Gebäudekomplex war etwas besser besucht: Die Zehntklässler hatten laut Marikka Bergmann normalen Unterricht. "Unsere Neuner sind derzeit im Praktikum, und eine Siebener-Gruppe ist zur Potenzialanalyse in Chemnitz", sagte die Vize-Schulleiterin weiter. Die drei Notdienst-Pädagogen hätten letzten Endes nur vier Fünftklässler betreut.

In der Oberschule Niederwiesa fiel nur für die Achtklässler der Unterricht aus, wie Bernd Lormis berichtete. Einer der "Glücklichen" musste dennoch antanzen - zum Nachsitzen. Alle anderen Klassen hatten entweder Unterricht, Exkursion oder Prüfungsvorbereitung, so der Vizeschulleiter weiter: "Was fest geplant war, findet auch statt. Wir würden ja sonst nur die Kinder bestrafen." Beispielsweise habe für die Klasse 9 zur Berufsorientierung eine Fahrt zum Mitteldeutschen Rundfunk nach Leipzig auf der Agenda gestanden. Von den 30 Lehrern habe sich ein Drittel an der Protestaktion in Dresden beteiligt.

Zwei fünfte Klassen der Oberschule Flöha-Plaue haben ihren geplanten Sporttag auf dem Skihang Rosts Wiesen durchgezogen. Ebenfalls wie geplant lief für die Zehntklässler die Vorprüfung Deutsch. Auch die Potenzialanalyse der Siebtklässler, Gradmesser für die Berufswahl, wurde fortgesetzt, erklärte Schulleiter Falk Döring.

Der lange geplante Sporttag am Pufendorfgymnasium Flöha fand ebenfalls statt. Die Kollegen, die sich dem Streik anschließen, würden vertreten. Das erklärte Schulleiterin Sylvia Noack auf Anfrage der "Freien Presse".

In der Heiner-Müller-Oberschule Eppendorf fand früh für eine 9. Klasse eine Stunde statt. "Die Lehrerin hatte sich die Zeit genommen, um die Schülerinnen und Schüler auf eine Arbeit vorzubereiten, die sie heute schreiben werden", sagte Schulleiter Holger Bachmann. Eine Betreuung wurde durch die Bildungseinrichtung angeboten und von vier Schülern genutzt. Zwei Drittel der Lehrerschaft hätten sich am Ausstand beteiligt. "Andere waren krank, hatten ihren freien Tag oder waren an eine andere Schule abgeordnet", so Bachmann. (mit ka/kbe)