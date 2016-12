Letzter Kraftakt vor dem Fest

Die Bogenschützen aus Schönerstadt haben einige anstrengende Wochen hinter sich. Doch der Aufwand lohnt sich: Durch das Schnuppertraining wächst die Mitgliederzahl, durch Arbeitseinsätze wächst die Außenanlage.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 12.12.2016



Schönerstadt. Helmut Loose weiß gar nicht so recht, bei wem er sich zuerst entschuldigen soll. "Sie sehen, hier sind alle ein wenig unter Spannung", sagt der Chef der Bogenschützen aus Schönerstadt beim Vor-Ort-Termin am Samstagvormittag. Ein treffenderes Bild hätte er in dieser Sportart kaum finden können, doch neben den rein sportlichen Aktivitäten in der Halle gibt es an diesem Tag noch viel mehr zu tun, was die Vereinsmitglieder auf Trab hält.

Während anderenorts das dritte Adventswochenende in aller Besinnlichkeit gefeiert wird, bohren und hämmern die Mitglieder der Schützengesellschaft Schönerstadt, was das Zeug hält. Denn das zweite Holzblockhaus auf dem Außengelände wird aufgebaut. In Eigenleistung, von den Vereinsmitgliedern. "Ich habe so lange genervt, bis alle gekommen sind", sagt Helmut Loose und blickt schon fast reumütig drein, um dann aber ganz schnell die Jungs am Verpflegungsstand anzufeuern. "Würzt ruhig noch ein bisschen mehr, in einer Viertelstunde kommen alle zum Essen", sagt er.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben Loose und seine Mitstreiter vor allem um Geld gekämpft. 46.000 Euro kostet der Umbau der Außenanlage mit sechs Schießbahnen, zwei Holzhütten, die als Lager und Schulungsraum dienen sollen, und vielem mehr. "Das Geld haben wir über Fördermittel und Spenden fast komplett zusammen, ein Großteil war aber nur durch Eigenleistung machbar", sagt Loose. "Deswegen mussten unsere Mitglieder in den vergangenen Wochen wohl ganz schön leiden." Da ist sie wieder, die Entschuldigung.

Doch Tom Gester aus Lichtenau kann seinen Vereinschef beruhigen. Der 16-Jährige ist erst seit einem Jahr bei den Bogenschützen dabei, dass er jetzt statt Pfeile ins Ziel zu schießen ein Holzhaus bauen muss, stört ihn überhaupt nicht. "Im Gegenteil. Das mache ich gern. Das gehört doch dazu", sagt der junge Mann und setzt gemeinsam mit den anderen freiwilligen Helfern den nächsten Balken auf die Außenwand der Hütte.

Vereinschef Loose ist von seinen Jungs begeistert. "Heute früh stand hier nur eine Hütte, jetzt sind es zwei", sagt er und zeigt auf die Sporthalle. "Und drinnen sind unsere Trainer nicht weniger fleißig." Denn es wird wieder ein Schnuppertraining angeboten. Wer Lust hat, darf sich unter Aufsicht mit Pfeil und Bogen ausprobieren. "Es kommen wirklich viele, die meisten bleiben auch dabei", sagt Trainerin Yvonne Voigt. "Die Schnuppereinheiten und die Baumaßnahmen bedeuten natürlich viel Arbeit, aber wir machen das gern. Und jetzt ist ja erst einmal alles geschafft, jetzt kommt Weihnachten."

Lukas Roth ist ein Beispiel dafür, dass das Schnuppertraining Sinn macht. Der Achtjährige aus Frankenberg wurde bei einem Besuch der Karl-May-Festspiele zum Bogenschützen-Fan und suchte nach einem Verein. "Nach dem ersten Training in Schönerstadt wurde ich sofort Mitglied, meine Großeltern haben mir schon einen eigenen Bogen geschenkt", sagt er und strahlt.

Der Aufwand scheint sich also komplett gelohnt zu haben, Herr Loose. Entschuldigung überflüssig.