Letzter Rundgang durch die Ruine

Lange passierte nichts. Doch jetzt steht die Sanierung des Neubaus der Alten Baumwolle in Flöha kurz bevor. Heute können die Bürger noch einmal einen Blick hinter die Fassaden werfen.

Von Knut Berger

erschienen am 13.05.2017



Flöha. Ein Schmuckstück ist der sogenannte Neubau der Alten Baumwolle in Flöha derzeit nicht. Dennoch dürfte das Gebäude heute zum "Tag der Städtebauförderung" in den Fokus vieler Besucher rücken. Der ehemalige Industriebau wird voraussichtlich das letzte Mal in diesem Zustand zu besichtigen sein.

Geht es nach den Plänen von Investor Martin Neuß, sollen noch in diesem Jahr die Baumaschinen anrollen, um das Bauwerk komplett umzubauen und dort unter anderem einen Rewe-Markt anzusiedeln. "Ich werde selbst nicht vor Ort sein. Aber das Projekt ist auf dem Wege der Entwicklung", teilte der Geschäftsführer der Konzeptbau GmbH auf Anfrage mit.

Sein Vorhaben hatte er unlängst im Stadtrat Flöha vorgestellt. Wenn alles nach Plan läuft, können die Weihnachtseinkäufe 2018 im Neubau getätigt werden. Damit kommt auch wieder Bewegung in das Areal, das einst von Investor Peter Henkel in den 1990-er Jahren zum "Cityprojekt" entwickelt werden sollte. Mittlerweile ist auf dem Grundstück der Wasserbau (Eröffnung 2006) saniert und eine Kita (2014) entstanden. Zudem ist der Anschluss an die Umgehungsstraße hergestellt.

"Wir halten an dem Grundsatzbeschluss der Stadtverwaltung aus dem Jahr 2007 fest und wollen die Alte Baumwolle zum neuen Stadtzentrum entwickeln", sagt Flöhas Oberbürgermeister Volker Holuscha (Linke). So soll perspektivisch neben Einzelhandelsgeschäften auch das Rathaus einziehen. Zudem soll ein Platz für den Wochenmarkt geschaffen werden.

Der Kritik, dass mit Rewe nun schon der sechste Lebensmittelmarkt in Flöha angesiedelt werden soll, entgegnet Holuscha: "Wir sind als Stadt nicht dafür verantwortlich, den Konkurrenzschutz ortsansässiger Unternehmen zu gewährleisten. Wir können nicht verhindern, wenn sich Unternehmen mit Handelsflächen bis 2000 Quadratmeter hier ansiedeln wollen."

Die Bürger können heute ihre Meinung zur weiteren Entwicklung des Baumwoll-Projektes mitteilen. In der zweiten Etage des Wasserbaus liegen Zettel aus, auf denen die Besucher ihre Gedanken zur Zukunft des Areals aufschreiben und abgeben können. "Die Meinung der Bürger ist uns wichtig. Ich hoffe, dass davon genügend Gebrauch gemacht wird", sagt Stadtsprecher Reiner Schirmer.

Tag der Städtebauförderung: Alte Baumwolle Flöha, heute: Führungen mit dem Ortschronisten Lothar Schreiter durch den Neubau (10, 12 und 14 Uhr), Ausstellung im Wasserbau, 10 bis 16 Uhr: Tag der offenen Tür in der Kita "Baumwollzwerge" mit Zwergenflohmarkt und Familiennachmittag, Tag der offenen Tür der Vereine im Wasserbau, Zusätzliche Öffnung der Stadtbibliothek.