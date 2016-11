Lichter, Musik und Tradition

erschienen am 28.11.2016



Mit einer Vielzahl an Veranstaltungen ist am Wochenende die Adventszeit eingeläutet worden. So verfolgten bereits am Freitagabend in Grünberg die Besucher, wie der fünf mal drei Meter große Schwibbogen vor der alten Schule leuchtete (unten Mitte). In Flöha wurde der zweitägige Adventszauber am Sonnabend mit einer Aufführung des Schulchors der Schiller-Grundschule und der Kurrende in der voll besetzten Georgenkirche eröffnet. Vor allem am Sonnabend herrschte auf dem weihnachtlich geschmückten Areal zwischen Schule und Kirche dichtes Gedränge. Auf der Bühne im Pfarrhof gab es an beiden Tagen ein vielseitiges Programm. Am Miniaturpark "Klein-Erzgebirge" in Oederan wurde gestern Nachmittag die Pyramide angeschoben - Klein-Erzgebirge-Vereinschef Horst Drichelt zufolge die älteste Pyramide in der Region. Das Anschieben, begleitet von den Oederaner Blasmusikanten, war einer der Höhepunkte des Glanzlichter-Wochenendes mit Musik und Lesung. In Augustusburg begleitete der Posaunenchor gestern Nachmittag den traditionellen Auftakt der Adventskalender-Saison. Ab 1. Dezember gibt es täglich um 10 Uhr Kultur am Adventskalender.