Milchvieh: Freistaat ehrt Landwirte

erschienen am 05.09.2016



Heute sind zwei mittelsächsische Landwirtschaftsbetriebe vom Land für ihre Milchviehhaltung ausgezeichnet worden. Die Agrozuchtfarm Breitenau erhielt die Ehrung für den neu gebauten Stall, der den Kühen - so die Kommission aus Vertretern von Tierseuchenkasse, Landestierschutzverband, landwirtschaftlichen Verbänden und dem Sächsischen Landwirtschaftsamt - unter anderem viel Platz und bequeme Liegemöglichkeiten biete. Der Ökologische Landwirtschaftsbetrieb Markus Schönherr in Augustusburg erhielt die Ehrung unter anderem für sein Stallkonzept: Die Milchkühe können frei entscheiden, ob sie auf die große Weide oder in den Stall möchten.

Der vom Freistaat initiierte "Landeswettbewerb tiergerechte und umweltverträgliche Haltung in Sachsen" findet seit 1992 alle zwei Jahre statt und soll die Aufmerksamkeit auf die stetige Verbesserung der Viehhaltung durch moderne Technik lenken. 2016 haben insgesamt 18 Landwirtschaftsbetriebe daran teilgenommen. (emst)