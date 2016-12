Mittelsachsen: Linke wollen soziales Profil schärfen

erschienen am 03.12.2016



Flöha. Altersarmut, Lehrermangel, Niedriglöhne, die Situation der klein- und mittelständischen Wirtschaft haben die mittelsächsischen Linken bei ihrem Kreisparteitag am heutigen Samstag in Flöha diskutiert. Bei der Nominierungsversammlung für den anstehenden Bundestagswahlkampf forderten Delegierte, soziale Themen offensiv und transparent anzusprechen, damit die Menschen im Land ihren Einsatz stärker wahrnehmen.

Mit über 86 Prozent der abgegebenen Stimmen wählten die Teilnehmer der Veranstaltung im voll besetzten Mehrzwecksaal der Alten Baumwolle den Mittweidaer Falk Neubert als Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2017. Der Kreisverbandschef, der Landtagsmitglied ist, sieht die Linke als Partei des sozialen Friedens und der ostdeutschen Interessen. Gerade letzteres habe sie in den 1990er Jahren gelebt. "Das müssen wir wieder stärker leben", sagte der 42-Jährige mit Hinweis auf die noch immer "enormen Unterschiede zwischen Ost und West". (grit/fpe)