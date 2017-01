Mittelsachsen trotzt dem Frost

Gestern hatte der Schnee den Kreis im Griff, heute gehen die Temperaturen in den Keller. Doch die Leute sind für zweistellige Minusgrade gewappnet, zeigt eine Umfrage.

erschienen am 06.01.2017



Flöha. Schnee und Glätte haben Polizei und Rettungskräfte auch gestern in Atem gehalten. Auf den Frost sind die Profis vorbereitet.

Kfz-Mechaniker: "Aus einer alten Batterie wird keine neue, wenn sie über Nacht in eine Decke gewickelt wird", sagt Patrick Werner. Zwar gebe es einige Tricks, altersschwache Autobatterien auch bei Minusgraden bei Laune zu halten, so der Kfz-Mechaniker aus Niederwiesa weiter. "Doch irgendwann ist jede fertig." Nach etwa fünf Jahren sei ein Wechsel erforderlich. Nach kalten Winternächten und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt könne der morgendliche Start vor allem für "Laternenparker" zu einer spannenden Sache werden. Hat die Batterie bereits bei milden Außentemperaturen Mühe, das Auto zu starten, sei bei Frost der Ausfall wahrscheinlich.

Fahrtrainerin: Grundsätzlich sollte man bei den derzeit herrschenden Witterungsbedingungen morgens etwas mehr Zeit einplanen, um das Auto startbereit zu machen, rät Annett Buthenhoff. Das gelte auch für die Fahrstrecke, sagt die aus Chemnitz stammende Fahrtrainerin. Denn das Motto bei Schnee und Eis laute: Tempo runter und Straße lesen, um rechtzeitig bremsen zu können. Sollte das Auto trotz aller Vorsicht doch zu rutschen beginnen, gilt: Immer dorthin schauen, wohin man fahren will. Die Bremse sollte getreten bleiben, empfiehlt Annett Buthenhoff, die auch schon auf dem Sachsenring im Einsatz war. Sollte es beim Anfahren auf schneeglatter Straße am Berg mal klemmen, könne das Deaktivieren des Elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP) helfen. "Ist die Antischlupfregelung raus, kann sich der Reifen besser hochwühlen", sagt die Instruktorin für Fahrevents, die derzeit für einen Autohersteller zum "Fahrspaß auf Eis und Schnee" in Schweden ist.

Berufskraftfahrer: Beim Nahverkehrsunternehmen Regiobus ist in den vergangenen Tagen der Fahrplan mehrfach aufgrund des Wetters durcheinandergeraten. Hauptgrund waren laut Geschäftsführer Michael Tanne blockierte Straßen durch querstehende Lkw, vor allem auf der Strecke zwischen Zschopau und Eppendorf, im Nossener Raum und auf der Bundesstraße 173 habe es massive Probleme gegeben. Für die Omnibusse sei der Schnee kein Problem. "Bei solchen Verhältnissen, wie sie derzeit herrschen, bleiben wir nicht stecken", sagt der Regiobus-Chef. Denn weil sich bei Bussen der Motor im Heckbereich befinde, sei die Last auf der Antriebsachse groß. Damit die Fahrzeuge morgens pünktlich aus dem Depot kommen, seien mehr Schlosser als üblich in der Frühschicht.

Energieversorger: Der Energieversorger Mitnetzstrom Südsachsen kämpft schon seit Tagen in Mittelsachsen gegen die Unbilden des Wetters. Es gab laut Pressesprecherin Evelyn Zaruba insgesamt drei Mittelspannungsstörungen. Zwei davon am Mittwoch in Mittweida und Burgstädt, eine gestern in Frankenberg. Die Störung in Frankenberg habe bei rund 80 Kunden für eine Stunde die Stromversorgung lahmgelegt. "Infolge anhaltender Schneefälle und Schneeverwehungen werden die Anlagen von unseren Monteuren regelmäßig begangen und kontrolliert", erklärt die Pressesprecherin. Zugänge zu Anlagen insbesondere von Umspannwerken und Netzstationen würden freigehalten. Wenn notwendig, würden Netzersatzanlagen eingesetzt.

Klempner: Der Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung "Mittleres Erzgebirgsvorland" (ZWA) Hainichen ist laut Dirk Kunze, Technischer Leiter, auch auf eine Frostperiode vorbereitet. Die Trinkwasserleitungen liegen in frostsicherer Tiefe von 1,20 Meter. Rechtzeitig vor Winterbeginn würde unter anderem geprüft, ob die Frostschutzanlagen an den Kläranlagen und auch die Notstromaggregate in Ordnung sind. "Für eingefrorene Hausanschlüsse halten wir Hochdruckreiniger bereit", sagt Kunze. Abgefrorene Wasserzähler könne der ZWA nicht immer verhindern. "Jedes Jahr haben wir etwa zehn Stück, das bleibt nicht aus bei 30.000Kunden", so Kunze.

Tierpfleger: Im Freiberger Tierpark bekommen Hausschwein und Hängebauchschwein eine Heizsonne in den Stall. "Alle anderen Tiere haben ein dickes Fell", sagt Tierparkchef Peter Heinrich. Gemeinsam mit drei Mitarbeitern schippte er gestern von 5.30 Uhr an Schnee - und am Vormittag waren auch die wichtigsten Besucherwege beräumt. "Die Versorgung der Tiere hat natürlich Vorrang", so Heinrich. Bei eisigen Temperaturen erhalten die Tiere etwas mehr Heu als sonst. Die Kaninchen sind vorerst im Stall. Grund: Schnee war ins Gehege im Bambinizoo geweht. Ein Wetterschutz wird gebaut. Ist der fertig - dürfen die Kaninchen wieder raus", sagt der Tierparkchef. (hd, hh fpe, ug)